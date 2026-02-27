◇日台野球国際交流試合 日本ハム6ー1台湾代表（2026年2月27日 台北D）

日本ハムは27日、3月に開催される第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）で侍ジャパンと1次ラウンドC組初戦に当たる台湾代表と対戦。4番・郡司裕也捕手（28）の先制ソロを含む3発2桁安打で快勝した。

新庄剛志監督就任5年目で悲願のリーグ優勝を目指すチームにとっては、開幕を前に選手たちの仕上がりをはかる重要な一戦。WBCで台湾と対戦する侍ジャパンにとっても、相手の状態を知る絶好の機会となる。

打線は初回、相手先発投手で日本ハム同僚の古林睿煬（グーリン・ルェヤン）の前に、1番水谷、2番万波、3番レイエスが3連続で空振り三振を喫した。しかし2回に先頭の4番郡司がソロ本塁打を放ち先制に成功。4番は「昨日食べた小籠包が効きました」と口も滑らかだった。

4回には5番西川が2番手投手から「手応えは完璧」という豪快2ラン、5回には万波にも2ランが飛び出し、3発で5―0とリードを広げた。7回には郡司が、相手4番手で日本ハム同僚の孫易磊を強襲する内野安打で1点を加えた。孫は打球が足に当たり、大事を取って降板となった。

日本ハムの先発投手は、昨季プロ初勝利を含む3勝を挙げた3年目左腕の細野。初回、2回を3者凡退に斬るなど安定した投球を見せ、3回無安打無失点1死球3奪三振でマウンドを降りた。6回に4番手・福谷が西武に加入した林安可（リン・アンコー）に安打を打たれ1点を失ったものの、その後は無失点で逃げ切った。