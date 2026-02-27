実業家の“ホリエモン”こと堀江貴文氏（５３）が所有（馬主名義はＳＮＳグループ）するイッテラッシャイ（牡３歳、美浦・斎藤誠）が、ＵＡＥダービー・Ｇ２（３月２８日・ＵＡＥメイダン）の招待を受諾したことが２７日、明らかになった。

堀江氏は同日、自身のＸで「ＵＡＥダービー決まった！またドバイ行ける！」と愛馬の写真とともに投稿した。同馬は前走のヒヤシンスＳで３着に入り、１０４のレーティングを獲得。米３冠にも予備登録しており、当初はケンタッキーダービー・Ｇ１（５月２日・米チャーチルダウンズ）の選定競走の一つである伏竜Ｓ（３月２８日・中山）参戦を視野に入れていた。ＵＡＥダービーもケンタッキーダービーの選定競走となっており、勝てば１００ポイント獲得できるため、出走可能となる。

Ｘの投稿に対し、「イッテラッシャイませ！」、「ドバイにイッテラッシャイ！って新聞に書かれそうですね」、「まじですか？いってらっしゃい！」、「すげーイッテラッシャイいってらっしゃい」、「伏竜ステークスではなくてＵＡＥダービー！？世界の挑戦イッテラッシャイ」など、馬名を絡めたコメントでエールを送るファンが続出。ちょっとした“大喜利”のような状況になっている。

堀江氏は今年に入ってから、自身のＹｏｕＴｕｂｅちゃんねる「ホリエモンチャンネル」で２５年ぶりにドバイに訪れた動画を投稿。スカイダイビングやジェットスキーを体験するなど、２泊３日で現地を満喫した様子をアップしていた。