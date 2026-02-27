「潔癖症ある」「ペットを飼っている」33歳男性、年収100万円。実家暮らし続けるリアルな理由と悩み
All About ニュース編集部は、2026年1月14日、現在実家暮らしをしている人を対象にアンケート調査を実施。毎月の生活費や貯金額、実家暮らしをしている理由などを聞きました。
今回は、埼玉県比企郡在住・33歳男性のエピソードを紹介します。
回答者のプロフィール＆実家の状況回答者本人：33歳男性
職業：フリーランス
在住：埼玉県比企郡
家族構成：両親2人、兄、自分
世帯年収：父100万円、兄100万円、自分100万円
実家の間取り：一軒家 4LDK
毎月の生活費や貯金額は？実家に入れている生活費：3万円（夏と冬は4万円）
交際費：5万円
毎月のお小遣い：1万円
毎月の貯金額：1万円以下もしくはほとんどない
貯金総額：50万円
総務省統計局が発表した「家計調査報告 家計収支編（2024年）」によると、34歳以下男性の1カ月の平均消費支出は14万7708円です。そのうち、住居費の平均は3万1444円ですが、家賃などは地域や条件によって差が出てくるので、住居費を除いた11万6264円が回答者の属性に近い平均生活費ということになります。
実家を出るかどうかについては「出る予定はないが、出るとしたら3年以内にはでたい（35歳越えたら）」と話しました。
「ペットを飼っているので、なるべく離れたくない」実家暮らしを選んでいる理由を尋ねると「潔癖症あるので、どうしてもこだわりが強くてあまり出たくないのと部屋を借りるメリットが単純に低いのもある。車は所有しているので、でかけるのにも特に困らないから」と回答。さらに「あとはペットを飼っているので、なるべく離れたくないなと思っている。正直お金もないからそれ以前かなとも思っている」と話してくれました。
「外壁の塗り直しするときに100万円かかった」両親2人、兄と同居している回答者。
実家暮らしで苦労していることを尋ねると、「プライベートに詮索されやすい。思っている以上に自由がなく帰宅が遅かったり、休日家にいるとなにか気をつかって休みにくい」と説明。「あとは購入したものを結構使われるので、自分だけのスペースが非常に少ない。掃除してもすぐ物が溢れるからしても意味がないというやり損な感じはある。あと、知り合いに実家住みはなんか恥ずかしいから話しにくい」と教えてくれました。
お金に関する悩みでは「正直ものすごく困ったことはない。外壁の塗り直しするときに100万円かかったときは家だといろいろお金かかるなと思っていたけど、あとはそこまで悩んだことがない」と明かしてくれました。
ペットを飼っており、なるべく離れたくないという理由から実家暮らしを始めた回答者。お金に困ったことはないと話す一方で、外壁の塗り直しに100万円かかるなど、家に関する出費がかさむことを心配している様子がうかがえました。
※回答者のコメントは原文ママです
(文:All About ニュース編集部)