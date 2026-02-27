TDS25周年“ダッフィー＆フレンズ”のグッズ公開！ 紅茶香るスイーツ＆スーベニアも登場へ
今年開園25周年を迎える東京ディズニーシーは、4月15日（水）から2027年3月31日（水）までの期間、アニバーサリーイベント「東京ディズニーシー25周年“スパークリング・ジュビリー”」を開催。それに先駆けて、青色さがしに出発するダッフィー＆フレンズの様子がデザインされたグッズやスーベニアが、4月14日（火）から発売される。
【写真】“ジュビリーブルー”衣装のぬいバもかわいい！ ダッフィー＆フレンズ新商品一覧
■いろんな青を探しにいこう！
今回「ダッフィー＆フレンズのファインド・ユア・ビューティフル・ブルー！」から登場するのは、青色さがしに出発したダッフィーたちの笑顔と砂浜を行くファインド・ブルー号の軌跡が、光る石たちのようにきらきらと輝く瞬間が描かれたグッズやフードスーベニア。
グッズは、ファインド・ブルー号に乗ったダッフィーの「ぬいぐるみ」をはじめ、優しいブルーを取り入れたコスチュームを着た「ぬいぐるみバッジ」や、トートバッグなどに付けて使えるぬいぐるみ素材の「クリップ」など、さまざまな青の色使いを楽しめるラインナップがそろう。
また、パークコーデにぴったりなTシャツやカチューシャといったグッズを身に着けて、ダッフィーたちと一緒に青色探しの旅にでかけることもかなう。
さらに、パークの海の魅力から着想を得た特別色“ジュビリーブルー”を基調とした衣装に身を包んだダッフィーとシェリーメイの「ぬいぐるみバッジ」も用意。なお、本商品は当面の間東京ディズニーリゾート・アプリのみで販売される。
■おいしくてかわいい
加えて、4月14日（火）から2027年3月31日（水）までの期間、パーク内では「ダッフィー＆フレンズのファインド・ユア・ビューティフル・ブルー！」のメニューとフードスーベニアを展開。
ミルクティーの味わいを表現した「紅茶パンナコッタ＆ミルクムース」と、紅茶が香るショートケーキに、ピスタチオの食感をアクセントに加えた「ミルクティーショートケーキ（ピスタチオ入り）」は、追加で900円支払うと青色さがしに出発するダッフィーたちをあしらったスーベニアカップやスーベニアプレートを付属することが可能だ（価格は税込）。
そのほか、スーベニアランチケースやスーベニアタンブラーなど、自宅でも「ダッフィー＆フレンズのファインド・ユア・ビューティフル・ブルー！」の世界観を楽しむアイテムが用意された。
