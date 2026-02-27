「うわ、やっとかよ」「アツい」ついに！日本サッカー界にもたらされた朗報にSNS歓喜「めっちゃ嬉しい」
日本サッカー界ににとっても朗報だ。無念の離脱から３か月半、いよいよ鈴木彩艶が戦列に戻ってきた。
所属するパルマは２月27日、セリエA第27節でカリアリと対戦する。ホームでの試合を前に、カルロス・クエスタ監督が26日に前日会見に臨んだ。そのなかで、鈴木が招集メンバーに復帰する見込みと明かしている。
鈴木は11月８日の第11節ミラン戦で、相手選手と交錯した際に左手を骨折。日本に帰国して手術を受け、リハビリをこなし、１月にパルマに戻って復帰に向けたトレーニングを積んできた。
専門サイト『Parma Live』によると、クエスタ監督は「起用可能かどうかで言えば、（アレッサンドロ・）チルカーティとスズキが回復した。彼は明日チームと一緒になる」と話している。
「少しずつ見ていく。今週はチームと練習した。誰が出場するかは、試合ごとに見ていこう」
「我々はいつもと同じことに集中する。スカッドの全員が起用可能だ。うまくやるために取り組んでいる。監督は常にグループの利益のために評価し、選択する」
パルマは鈴木が離脱している間に、セリエA経験がなかった控えGKのエドアルド・コルビが台頭。たびたびの活躍で大きく貢献している。これを受けてクラブは契約を2029年まで延長した。さらに１年の延長オプションがついており、長期的にゴールマウスを託す考えかもしれない。
必然的に、離脱するまで絶対の守護神だった鈴木とのポジション争いが注目される。ただ、起用について、クエスタ監督は「正しいと考えることに基づいて決める」と話すにとどまった。
この報道に、日本のSNS上では「朗報だね」「ファンとして嬉しいニュース」「めっちゃ嬉しい」「カリアリ戦に出場見込みはアツい」「うわ、彩艶やっと合流かよ...俺も早く見たいわ」といった声が上がった。
27日付の『Gazzetta dello Sport』紙は、スタメン予想で鈴木が先発候補と報じている。日本代表守護神はついにセリエAの舞台に戻ってくるのか。３連勝中のパルマをさらに勢いづかせることができるか、注目だ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
