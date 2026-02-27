「強い雨の中でもドローンから声が…」災害時にドローンをどう活用？姶良市で実証実験
様々な場面で活躍が期待されているドローン。災害現場でも役立ちそうです。姶良市で27日で、上空からの避難誘導など、災害現場での活用を目指した実証実験が行われました。
姶良市で行われたのは、地震や津波など大規模な災害が発生したときに、小型無人機「ドローン」を活用するための実証実験です。姶良市やKYT、日本テレビ、中京テレビが協力して行われました。
（担当者）
「ドローンが海岸の沿岸部に出てきた。津波がどのように迫っているか確認できる」
使われたドローンは、カメラや赤外線カメラ、そして大音量のスピーカーが搭載された最新機種。雨の中でも使え、上空から送られてくる映像を見ながら遠隔操作できます。飛行ルートも設定することができ、カメラの角度を調整しながら要救助者を探します。
（担当者）
「上空のドローンから呼び掛けています。ドローンが見えていたら手を振ってください。」
現場から3キロ以上離れた姶良市役所から呼びかけると…。ドローンのスピーカーから音声が流れ、要救助者に伝わっていることが確認されました。
また、須崎海岸近くの障がい者施設に要救助者がいるという想定も。傘でSOSを伝え待っていると…。ドローンが近づいてきました。上空からSOSという文字が確認できます。
（担当者）
「救助が必要な人数を書いて掲げてください」
雨の音もありますが、しっかりと聞きとることができ、文字を使って意思疎通を図っていました。
（参加した中学生）
「雨も強い中でドローンから声が聞こえてすごいなと思った」
（姶良市危機管理課・中村祐一危機管理監）
「安全に被害の現場を確認できる、最短で災害が発生した場所までいけるということが確認できた。去年8月の災害でもなかなか被害の状況把握が難しかった。そういうところを考えれば有効性が非常にあると考えている」
災害から命を守るため、最新機器を使った取り組みが今後もさらに広がりそうです。