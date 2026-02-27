様々な場面で活躍が期待されているドローン。災害現場でも役立ちそうです。姶良市で27日で、上空からの避難誘導など、災害現場での活用を目指した実証実験が行われました。



姶良市で行われたのは、地震や津波など大規模な災害が発生したときに、小型無人機「ドローン」を活用するための実証実験です。姶良市やKYT、日本テレビ、中京テレビが協力して行われました。





南海トラフ地震が発生し、姶良市で震度6弱を観測。2時間半後に約2.5メートルの津波が到達するという想定です。（担当者）「ドローンが海岸の沿岸部に出てきた。津波がどのように迫っているか確認できる」使われたドローンは、カメラや赤外線カメラ、そして大音量のスピーカーが搭載された最新機種。雨の中でも使え、上空から送られてくる映像を見ながら遠隔操作できます。飛行ルートも設定することができ、カメラの角度を調整しながら要救助者を探します。（担当者）「上空のドローンから呼び掛けています。ドローンが見えていたら手を振ってください。」現場から3キロ以上離れた姶良市役所から呼びかけると…。ドローンのスピーカーから音声が流れ、要救助者に伝わっていることが確認されました。また、須崎海岸近くの障がい者施設に要救助者がいるという想定も。傘でSOSを伝え待っていると…。ドローンが近づいてきました。上空からSOSという文字が確認できます。（担当者）「救助が必要な人数を書いて掲げてください」雨の音もありますが、しっかりと聞きとることができ、文字を使って意思疎通を図っていました。（参加した中学生）「雨も強い中でドローンから声が聞こえてすごいなと思った」（姶良市危機管理課・中村祐一危機管理監）「安全に被害の現場を確認できる、最短で災害が発生した場所までいけるということが確認できた。去年8月の災害でもなかなか被害の状況把握が難しかった。そういうところを考えれば有効性が非常にあると考えている」災害から命を守るため、最新機器を使った取り組みが今後もさらに広がりそうです。