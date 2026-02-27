トム・ブラウンみちお、5歳児の潔さ「見習わないといけない」 フリートークが相方・スタッフから辛口評価
お笑いコンビ・トム・ブラウンがパーソナリティーを務める、ニッポン放送のポッドキャスト番組『オールナイトニッポンPODCAST トム・ブラウンのニッポン放送圧縮計画』（毎週金曜 後6：00頃）。最新回が、27日に配信された。
【番組カット】手押し相撲対決を行うみちお＆浜谷
今回のフリートークでは、収録後にスタッフから「俳優さんのトークみたいでした」と評された、みちおのエピソードが話題に。語ったのは、北海道・紋別への営業の道中で出会った5歳の男の子の話だ。機内で「飛行機大好き！早く飛んでほしい」と無邪気にはしゃいでいたその男の子は、いざ離陸すると「なんか怖い、思ってたのと違う」と不安げな様子に。さらに着陸前の気圧変化で耳が痛くなり、「着陸してください、お願いです」と号泣してしまった。しかし飛行機を降りた後には、もうケロッと笑顔で「北海道楽しみ」と話していたという。
この切り替えの早さに感心したみちおは、ふと自分の子供の頃を思い出す。5歳の頃、北海道の遊園地でバイキング（遊具）に乗り、浮遊感と怖さで顔面蒼白になったみちおは、乗り終わった後も1時間、その場から動けなかったという。そして「いまだにミスったり嫌なことがあると、だいぶ引きずる」と41歳になった今も変わっていないことを告白。5歳の男の子の潔い切り替えを「見習わないといけない」と語った。
しかし布川は「その話、想定の範囲内のことしか起きてなかった」と辛口評価。またスタッフからも「俳優さんのトークみたいだった」と言われたことを引きずり、その後のコーナーでもみちおの口数が減り、番組の最後まで布川から指摘され続けた。
