昨シーズン、全国で収穫されたコメの「食味ランキング」が発表されました。

【写真を見る】全国美味しいコメはこれだ！2025年産「米の食味ランキング」 最高ランクの特Aはいくつ？ ＜全国のコメ評価一覧＞

日本穀物検定協会が実施する「米の食味ランキング」は、質の良いコメ作りの推進と、消費拡大のため、1971年産から続いています。

55回目となる2025年産は、品種や産地ごと144点について「外観・香り・味・粘り・硬さ・総合評価」の6項目を比較・評価した結果、『特A』が43点、『A』が71点、『Ａ´』が30点、『Ｂ』と『Ｂ´』はありませんでした。

5段階評価

＜基準米と比較して＞

特A→特に良好

A→良好

A´→同等

B→やや劣る

B´→劣る

全国144産地品種の評価別一覧

「特A」はこちら

「A」はこちら

「A´」はこちら

「特A」ランクのコメ（43点）

☆は前回「A」→今回「特A」

ななつぼし（北海道）

ゆめぴりか（北海道）

☆青天の霹靂（青森・津軽）

はれわたり（青森）

☆ひとめぼれ（青森・県南）

銀河のしずく（岩手・県中）

つや姫（宮城）

あきたこまち（秋田・県南）

サキホコレ（秋田）

☆はえぬき（山形・最上）

つや姫（山形・村山）

つや姫（山形・置賜）

雪若丸（山形・庄内）

雪若丸（山形・置賜）

☆コシヒカリ（茨城・県央）

☆ふくまる（茨城）

☆粒すけ（千葉・県南）

コシヒカリ（新潟・魚沼）

☆てんこもり（富山）

いちほまれ（福井）

コシヒカリ（長野・北信）

コシヒカリ（長野・東信）

きぬむすめ（静岡・東部）

にこまる（静岡・西部）

ミネアサヒ（愛知・三河中山間）

コシヒカリ（三重・伊賀）

みずかがみ（滋賀）

コシヒカリ（兵庫・県北）

きぬむすめ（和歌山・県北）

きぬむすめ（鳥取）

☆星空舞（鳥取）

きぬむすめ（島根）

きぬむすめ（岡山）

☆にこまる（岡山・県南）

にこまる（愛媛）

にこまる（高知・県北）

にこまる（高知・県西）

☆元気つくし（福岡）

さがびより（佐賀）

夢しずく（佐賀）

☆にこまる（長崎）

ひとめぼれ（大分・西部）

あきほなみ（鹿児島・県北）

「A」ランクのコメ（71点）

☆は前回「A’」→今回「A」

★は前回「特A」→今回「A」

ふっくりんこ（北海道）

まっしぐら（青森）

あきたこまち（岩手・県中）

ひとめぼれ（岩手・県中）

☆ササニシキ（宮城）

ひとめぼれ（宮城）

あきたこまち（秋田・県北）

あきたこまち（秋田・中央）

ひとめぼれ（秋田・中央）

はえぬき（山形・村山）

コシヒカリ（福島・会津）

コシヒカリ（福島・中通り）

コシヒカリ（福島・浜通り）

天のつぶ（福島）

ひとめぼれ（福島）

にじのきらめき（茨城）

★コシヒカリ（栃木・県北）

とちぎの星（栃木）

なすひかり（栃木・県北）

☆コシヒカリ（群馬・北毛）

彩のかがやき（埼玉・県北）

☆彩のきずな（埼玉・県北）

彩のきずな（埼玉・県東）

★彩のきずな（埼玉・県西）

コシヒカリ（千葉・県北）

☆ふさおとめ（千葉・県北・県南）

粒すけ（千葉・県北）

コシヒカリ（新潟・上越）

コシヒカリ（新潟・中越）

コシヒカリ（新潟・下越）

コシヒカリ（新潟・岩船）

コシヒカリ（新潟・佐渡）

こしいぶき（新潟・佐渡）

★コシヒカリ（富山）

コシヒカリ（石川）

コシヒカリ（福井）

コシヒカリ（山梨・峡北）

コシヒカリ（長野・南信）

コシヒカリ（長野・中信）

ハツシモ（岐阜・美濃）

★コシヒカリ（岐阜・飛騨）

コシヒカリ（岐阜・飛騨）

☆きぬむすめ（静岡・中部）

きぬむすめ（静岡・西部）

あいちのかおり（愛知）

コシヒカリ（滋賀）

コシヒカリ（京都・丹波）

☆キヌヒカリ（京都・丹波）

ヒノヒカリ（兵庫・県南）

★きぬむすめ（兵庫・県南）

コシヒカリ（島根）

コシヒカリ（岡山）

コシヒカリ（広島）

★きぬむすめ（山口）

★コシヒカリ（徳島・南部）

おいでまい（香川）

☆コシヒカリ（愛媛）

☆コシヒカリ（高知）

☆ヒノヒカリ（高知）

夢つくし（福岡）

コシヒカリ（佐賀）

☆なつほのか（長崎）

くまさんの輝き（熊本・県北）

くまさんの輝き（熊本・県南）

なつほのか（大分・北部）

なつほのか（大分・豊肥）

☆ヒノヒカリ（宮崎・西北山間）

☆ヒノヒカリ（宮崎・霧島）

コシヒカリ（宮崎・沿岸）

おてんとそだち（宮崎）

☆なつほのか（鹿児島）

「A'」ランクのコメ（30点）

★は前回「A」→今回「A'」

★コシヒカリ（茨城・県北）

★コシヒカリ（茨城・県南）

★あさひの夢（群馬・東毛）

ゆめまつり（群馬・中毛）

コシヒカリ（埼玉・県東）

★コシヒカリ（千葉・県南）

★はるみ（神奈川）

★富富富（富山）

★ゆめみづほ（石川）

コシヒカリ（静岡）

コシヒカリ（愛知）

コシヒカリ（三重 北勢・中勢・南勢）

★コシヒカリ（京都・丹後）

★ヒノヒカリ（京都・山城）

ヒノヒカリ（奈良）

キヌヒカリ（和歌山・県北）

★コシヒカリ（鳥取）

★つや姫（島根）

あきろまん（広島）

コシヒカリ（山口）

★ひとめぼれ（山口）

★あきさかり（徳島・北部）

コシヒカリ（香川）

ヒノヒカリ（香川）

ひめの凛（愛媛）

★ヒノヒカリ（熊本・県北）

★森のくまさん（熊本・県北）

★ヒノヒカリ（大分・豊肥）

なつほのか（大分・東部）

ヒノヒカリ（宮崎・沿岸）