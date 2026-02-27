全国美味しいコメはこれだ！2025年産「米の食味ランキング」 最高ランクの特Aはいくつ？ ＜全国のコメ評価一覧＞
昨シーズン、全国で収穫されたコメの「食味ランキング」が発表されました。
日本穀物検定協会が実施する「米の食味ランキング」は、質の良いコメ作りの推進と、消費拡大のため、1971年産から続いています。
55回目となる2025年産は、品種や産地ごと144点について「外観・香り・味・粘り・硬さ・総合評価」の6項目を比較・評価した結果、『特A』が43点、『A』が71点、『Ａ´』が30点、『Ｂ』と『Ｂ´』はありませんでした。
5段階評価
＜基準米と比較して＞
特A→特に良好
A→良好
A´→同等
B→やや劣る
B´→劣る
全国144産地品種の評価別一覧
「特A」はこちら
「A」はこちら
「A´」はこちら
「特A」ランクのコメ（43点）
☆は前回「A」→今回「特A」
ななつぼし（北海道）
ゆめぴりか（北海道）
☆青天の霹靂（青森・津軽）
はれわたり（青森）
☆ひとめぼれ（青森・県南）
銀河のしずく（岩手・県中）
つや姫（宮城）
あきたこまち（秋田・県南）
サキホコレ（秋田）
☆はえぬき（山形・最上）
つや姫（山形・村山）
つや姫（山形・置賜）
雪若丸（山形・庄内）
雪若丸（山形・置賜）
☆コシヒカリ（茨城・県央）
☆ふくまる（茨城）
☆粒すけ（千葉・県南）
コシヒカリ（新潟・魚沼）
☆てんこもり（富山）
いちほまれ（福井）
コシヒカリ（長野・北信）
コシヒカリ（長野・東信）
きぬむすめ（静岡・東部）
にこまる（静岡・西部）
ミネアサヒ（愛知・三河中山間）
コシヒカリ（三重・伊賀）
みずかがみ（滋賀）
コシヒカリ（兵庫・県北）
きぬむすめ（和歌山・県北）
きぬむすめ（鳥取）
☆星空舞（鳥取）
きぬむすめ（島根）
きぬむすめ（岡山）
☆にこまる（岡山・県南）
にこまる（愛媛）
にこまる（高知・県北）
にこまる（高知・県西）
☆元気つくし（福岡）
さがびより（佐賀）
夢しずく（佐賀）
☆にこまる（長崎）
ひとめぼれ（大分・西部）
あきほなみ（鹿児島・県北）
「A」ランクのコメ（71点）
☆は前回「A’」→今回「A」
★は前回「特A」→今回「A」
ふっくりんこ（北海道）
まっしぐら（青森）
あきたこまち（岩手・県中）
ひとめぼれ（岩手・県中）
☆ササニシキ（宮城）
ひとめぼれ（宮城）
あきたこまち（秋田・県北）
あきたこまち（秋田・中央）
ひとめぼれ（秋田・中央）
はえぬき（山形・村山）
コシヒカリ（福島・会津）
コシヒカリ（福島・中通り）
コシヒカリ（福島・浜通り）
天のつぶ（福島）
ひとめぼれ（福島）
にじのきらめき（茨城）
★コシヒカリ（栃木・県北）
とちぎの星（栃木）
なすひかり（栃木・県北）
☆コシヒカリ（群馬・北毛）
彩のかがやき（埼玉・県北）
☆彩のきずな（埼玉・県北）
彩のきずな（埼玉・県東）
★彩のきずな（埼玉・県西）
コシヒカリ（千葉・県北）
☆ふさおとめ（千葉・県北・県南）
粒すけ（千葉・県北）
コシヒカリ（新潟・上越）
コシヒカリ（新潟・中越）
コシヒカリ（新潟・下越）
コシヒカリ（新潟・岩船）
コシヒカリ（新潟・佐渡）
こしいぶき（新潟・佐渡）
★コシヒカリ（富山）
コシヒカリ（石川）
コシヒカリ（福井）
コシヒカリ（山梨・峡北）
コシヒカリ（長野・南信）
コシヒカリ（長野・中信）
ハツシモ（岐阜・美濃）
★コシヒカリ（岐阜・飛騨）
コシヒカリ（岐阜・飛騨）
☆きぬむすめ（静岡・中部）
きぬむすめ（静岡・西部）
あいちのかおり（愛知）
コシヒカリ（滋賀）
コシヒカリ（京都・丹波）
☆キヌヒカリ（京都・丹波）
ヒノヒカリ（兵庫・県南）
★きぬむすめ（兵庫・県南）
コシヒカリ（島根）
コシヒカリ（岡山）
コシヒカリ（広島）
★きぬむすめ（山口）
★コシヒカリ（徳島・南部）
おいでまい（香川）
☆コシヒカリ（愛媛）
☆コシヒカリ（高知）
☆ヒノヒカリ（高知）
夢つくし（福岡）
コシヒカリ（佐賀）
☆なつほのか（長崎）
くまさんの輝き（熊本・県北）
くまさんの輝き（熊本・県南）
なつほのか（大分・北部）
なつほのか（大分・豊肥）
☆ヒノヒカリ（宮崎・西北山間）
☆ヒノヒカリ（宮崎・霧島）
コシヒカリ（宮崎・沿岸）
おてんとそだち（宮崎）
☆なつほのか（鹿児島）
「A'」ランクのコメ（30点）
★は前回「A」→今回「A'」
★コシヒカリ（茨城・県北）
★コシヒカリ（茨城・県南）
★あさひの夢（群馬・東毛）
ゆめまつり（群馬・中毛）
コシヒカリ（埼玉・県東）
★コシヒカリ（千葉・県南）
★はるみ（神奈川）
★富富富（富山）
★ゆめみづほ（石川）
コシヒカリ（静岡）
コシヒカリ（愛知）
コシヒカリ（三重 北勢・中勢・南勢）
★コシヒカリ（京都・丹後）
★ヒノヒカリ（京都・山城）
ヒノヒカリ（奈良）
キヌヒカリ（和歌山・県北）
★コシヒカリ（鳥取）
★つや姫（島根）
あきろまん（広島）
コシヒカリ（山口）
★ひとめぼれ（山口）
★あきさかり（徳島・北部）
コシヒカリ（香川）
ヒノヒカリ（香川）
ひめの凛（愛媛）
★ヒノヒカリ（熊本・県北）
★森のくまさん（熊本・県北）
★ヒノヒカリ（大分・豊肥）
なつほのか（大分・東部）
ヒノヒカリ（宮崎・沿岸）