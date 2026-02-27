3月末に幕を下ろす金沢市片町の商業施設「プレーゴ」。その跡地についてはホテルを建設し、低層階には市民が利用できる店舗の入居を検討していることがわかりました。



3月末で営業を終了する金沢市片町の商業施設「プレーゴ」。



跡地の活用法を巡っては、土地を取得した東京の建設会社「フジタ」に対し、金沢市などはテナントの入居を要望していました。



今回、フジタが示した検討案は…





清水 りか 記者：「こちらのプレーゴ跡地にはホテルが検討されていて、低層階には店舗の入居も検討されています」基本設計としては、ビジネス客やインバウンド向けのホテルを建設するとしたフジタ。

一方で、低層階には周辺店舗との調和を図り、市民が利用できるテナントの入居を検討しているということです。



また、現在のプレーゴのように、通り抜けができる設計も検討しているということです。



開業時期は未定ですが、6月までに更地にし、7月にも敷地内の地下調査をしていくとしています。



また、同じく都心軸に位置する金沢市南町の国際ビジネス学院のキャンパス。

建物内にあるスイーツや美容の専門学校が白山市内に移転するため、ビルの売却が検討されていました。



こちらのビルもフジタが取得することが決まり、今後、ホテルに改修されることになりました。



ビジネス客やインバウンド向けに整備する計画で、所有権が移る4月以降、工事に着手するということです。

