【Steam Deck OLED：価格改定】 3月6日より適用予定 新価格 512GB：99,800円 1TB：114,800円

KOMODOは2月27日、ポータブルゲーミングPC「Steam Deck OLED」の値上げを発表した。新価格は3月6日より適用予定。

「Steam Deck OLED」はValveが展開するポータブルゲーミングPC。今回、日本での正規販売代理店を担当するKOMODOが、物流コストの上昇と為替環境の変化を受け、価格改定を行なうと発表した。改定後は512GBモデルが99,800円、1TBモデルが114,800円となり、それぞれ旧価格から15,000円の値上げとなっている。

今回の価格改定は日本だけでなく、韓国と台湾も対象となるが、香港においては影響が比較的限定的であるとして、据え置きとなっている。

(C) 2026 KOMODO Co., Ltd. All rights reserved.

(C) 2026 Valve Corporation. All rights reserved.

