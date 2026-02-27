27日、福岡県内では雨が降りましたが、依然、ダムの貯水率は低い状態が続いています。水不足への懸念が高まる中、去年11月からフル稼働を続けている施設があります。福岡市東区の海水淡水化センター、通称「まみずピア」です。

■小川ひとみアナウンサー

「こちらは玄界灘で取られた海水を、私たちが飲める淡水に変えることができる施設です。」



現在、およそ15万人が1日に使用する量に当たる3万トンの水を毎日生産しています。





いったい、どのようにして海水を真水にしているのでしょうか。

■海水淡水化センター・廣川憲二所長

「玄界灘の海底から引き込んだ海水を、ろ過水槽と書いてあるコンクリート水槽に入れ、高圧ポンプに送り込んで高い圧力にして膜に送ります。真水と濃縮海水に分かれて出てきます。」



こうしてつくられた水は、福岡市や古賀市、福津市など5つの市や町に供給されています。



■小川アナウンサー

「海水のような塩気は全くありません。水道水と同じような感じで、ごくごく飲めます。」



■廣川所長

「ダムの水が増えないと、施設のフル稼働が終わる時期が見えてこないと思っています。」



筑後川流域の川やダムを管理する九州地方整備局の担当者は、今後について「雨次第。未知数だ」と話しています。