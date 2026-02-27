アジア株 まちまち、香港株は反発 アジア株 まちまち、香港株は反発

東京時間17:32現在

香港ハンセン指数 26630.54（+249.52 +0.95%）

中国上海総合指数 4162.88（+16.25 +0.39%）

台湾加権指数 35414.49（休場）

韓国総合株価指数 6244.13（-63.14 -1.00%）

豪ＡＳＸ２００指数 9198.60（+23.29 +0.25%）

インドＳＥＮＳＥＸ３０種 81718.38（-530.23 -0.64%）



２７日のアジア株は、まちまち。米ハイテク株の下落を受けて、一部の市場では軟調に推移した。香港株は反発。前日の下げの反動から買いが広がった。医薬品株や不動産株などが買われた。台湾市場は休場。



上海総合指数は反発。コンピューター部品メーカーの海光信息技術、レアアース生産の中国北方稀土（集団）高科技、鉄鋼製品メーカーの内蒙古包鋼鋼聯、通信会社の中国電信（チャイナ・テレコム）が買われる一方で、ネットワーク機器開発会社の富士康工業互聯網、酒造会社の貴州茅臺酒が売られた。



香港ハンセン指数は反発。不動産会社の新鴻基地産発展（サンフンカイ・プロパティーズ）、医薬品メーカーの薬明生物技術（ウーシー・バイオロジクス）、医薬品メーカーの石薬集団、不動産会社の恒隆地産（ハンルン・プロパティーズ）、複合企業の長江和記実業（シーケー・ハチソン・ホールディングス）が買われた。



豪ＡＳＸ２００指数は小幅続伸。デジタル決済会社のブロック、探鉱会社のライナス・レア・アース、インターネットメディア会社のカー・グループ、ソフトウェア会社のテクノロジー・ワンが買われる一方で、バイオテクノロジー会社のメソブラスト、小売りチェーンのコールズ・グループ探鉱会社のライオンタウンが売られた。

