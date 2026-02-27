ユーロ圏 １０年債利回り格差 仏５６、伊６２ｂｐ やや拡大
ユーロ圏の10年債利回り（日本時間18:15時点）（%）
ドイツ 2.692
フランス 3.256（+56）
イタリア 3.307（+62）
スペイン 3.104（+41）
オランダ 2.758（+7）
ギリシャ 3.309（+62）
ポルトガル 3.041（+35）
ベルギー 3.193（+50）
オーストリア 2.975（+28）
アイルランド 2.956（+26）
フィンランド 2.95（+26）
（注）カッコ内数値はドイツ国債との利回り格差、単位：ベーシスポイント（BP）
