ユーロ圏　１０年債利回り格差　仏５６、伊６２ｂｐ　やや拡大
ユーロ圏の10年債利回り（日本時間18:15時点）（%）
ドイツ　　　　2.692
フランス　　　3.256（+56）
イタリア　　　3.307（+62）
スペイン　　　3.104（+41）
オランダ　　　2.758（+7）
ギリシャ　　　3.309（+62）
ポルトガル　　　3.041（+35）
ベルギー　　　3.193（+50）
オーストリア　2.975（+28）
アイルランド　2.956（+26）
フィンランド　2.95（+26）
（注）カッコ内数値はドイツ国債との利回り格差、単位：ベーシスポイント（BP）