将棋の「名人戦 A級順位戦最終局」が 26日、静岡市で行われました。

市内の別会場で行われた大盤解説会には ”名人”のタイトルを持つ藤井聡太六冠が登場し、多くの将棋ファンを沸かせました。



26日、静岡市葵区の料亭「浮月楼」で行われた「名人戦 A級順位戦」の最終局。

「名人」タイトルを持つ藤井聡太六冠への挑戦権を賭けて、将棋界の最上位に君臨する棋士たちが一斉に対局する大一番とあって全国から大きな注目を浴びました。

熱戦の裏で、静岡市内の別会場にて行われたのは、棋士らによる「大盤解説会」。

藤井六冠が解説を行うとあって、全国からおよそ500人の将棋ファンが詰めかけました。





（長野からの将棋ファン）「2025年もすごい分かりやすかった。あんなに同時に手が見えるのかと凄いなと思った。解説を聞かないとこの手はどうなのか分からないから見方とか楽しみが違ってくる」（東京からの将棋ファン）「存在自体が異次元。偉人レベルで歴史に名を遺す方なので、決して驕らず腐らずの人間性も素晴らしいので応援しています」午後3時過ぎに藤井六冠が会場に登場。（藤井六冠への拍手）会場のファンが耳を傾けるなか、独自の分析で対局の行方を解説しました。（藤井聡太 六冠）「永瀬九段と佐藤九段の将棋から見てみたいと思います。これはあまり進んでいない雰囲気が・・」ときにはユーモアも交えた大盤解説会は終始和やかな雰囲気で行われ、集まった将棋ファンは至福の時間を過ごしていました。午後11時ごろに決着した「A級順位戦最終局」。10人総当たりでそれぞれ9回対戦した結果、永瀬拓矢九段と糸谷哲郎八段がともに7勝2敗で並んだため、藤井六冠への挑戦権を賭けて3月2日にプレーオフが行われます。また、プレーオフの勝者と藤井六冠が雌雄を決する「名人戦 七番勝負」は4月8日に開幕する予定です。