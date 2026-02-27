小島瑠璃子、夫の死…再スタートの原動力は「この子がいるから」 現在は千葉で実家暮らし
ABEMAのバラエティ番組『資産、全部売ってみた』（後11：00）の#2が、26日に放送され、2年半ぶりに芸能活動を再開した小島瑠璃子に密着した。
【写真】長男そっくり!? 幼少期の小島瑠璃子
番組では、昨年10月に個人事務所を設立し、2年半ぶりに芸能活動を再開した小島の“人生再スタート”にも密着。今は「芸能」「お茶事業」「子育て」の三本柱で前に進んでいるという小島は、「この1年、心身共にしんどい時間が長かったんですけど…お茶にすごく救われたと思った」と、新事業への決意を明かした。
番組では、テレビ初出演となる小島の2歳の息子との日常に密着。小島は現在千葉で実家暮らしをしていることを明かし、「両親が（保育園の）送り迎えをしてくれて。家族総出で子育てを一緒にしてくれている」と、家族のサポートに支えられている現状を語った。また、2025年2月の出来事にも触れ、「夫が亡くなってからすぐ動き出せているのは、この子がいるからですね」と率直な思いを吐露。息子について「ちっちゃい時の私に似てる」「アルバムを見たらそっくりでした」と語り、公園で過ごす息子との時間に、しみじみと「幸せですね」と笑顔を見せた。
小島は自身について、「元来めちゃくちゃ怠け者で、できるだけ楽をして生きていきたい」と語りつつも、「達成したい事、やりたい事はある」と分析。「立ち直るきっかけを探していた」という小島の挑戦は続く。
同番組は、芸能人が自らの意志で売れる資産を全部売却し、新たな夢に挑む姿に密着する、全3話の“人生再スタート応援バラエティ”。小島瑠璃子、平成ノブシコブシの吉村崇がMCを務める。
