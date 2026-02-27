NBA史上4人目…ニコラ・ヨキッチがピペン、レブロン、ラスに続くスタッツラインを突破

2月26日（現地時間25日、日付は以下同）にホームのボール・アリーナで行われたボストン・セルティックス戦。デンバー・ナゲッツは、オールスターガードのジャマール・マレーが体調不良のため途中退場するアクシデントに見舞われた。

それでも、ナゲッツは同点13回、リードチェンジ18回を数えた一戦に103－84で勝利。セルティックスにとって、この試合のフィールドゴール成功率34.9パーセント（29／83）と84得点は、いずれも今シーズン最少だった。

ナゲッツではニコラ・ヨキッチがゲームハイとなる30得点12リバウンド6アシスト、ティム・ハーダウェイJr.が14得点4リバウンド4アシスト、ジュリアン・ストローサーが12得点、キャメロン・ジョンソンとヨナス・バランチュナスがそれぞれ11得点、ブルース・ブラウンが4リバウンド5アシスト2スティールをマーク。

なかでもヨキッチは、レギュラーシーズン通算788試合、昨シーズンまででプレーオフ通算94試合を終えて、NBA史上わずか4人目のスタッツラインをクリアした。

先日31歳を迎えたビッグマンは、レギュラーシーズンとプレーオフの合計で2万28得点、9838リバウンド、6543アシスト、3ポイントシュート成功数1065本に到達。

NBA史上、レギュラーシーズンとプレーオフの合計で2万得点、9000リバウンド、6000アシスト、3ポイント成功数1000本を突破したのはスコッティ・ピペン（元シカゴ・ブルズほか）、レブロン・ジェームズ（ロサンゼルス・レイカーズ）、ラッセル・ウェストブルック（サクラメント・キングス）とヨキッチのみ。

翌27日を終えて、ウェスタン・カンファレンス4位の37勝22敗を誇るナゲッツで、ヨキッチは今シーズンも多方面に渡ってリードしている。



