町田vs千葉 スタメン発表
[2.27 J1百年構想リーグ EAST第4節](Gスタ)
※19:00開始
主審:清水勇人
<出場メンバー>
[FC町田ゼルビア]
先発
GK 1 谷晃生
DF 3 昌子源
DF 19 中山雄太
DF 50 岡村大八
MF 7 相馬勇紀
MF 23 白崎凌兵
MF 26 林幸多郎
MF 27 エリキ
MF 31 ネタ・ラヴィ
MF 88 中村帆高
FW 99 イェンギ
控え
GK 13 守田達弥
DF 5 ドレシェヴィッチ
MF 11 増山朝陽
MF 16 前寛之
MF 18 下田北斗
FW 9 藤尾翔太
FW 10 ナ・サンホ
FW 20 西村拓真
FW 49 桑山侃士
監督
黒田剛
[ジェフユナイテッド千葉]
先発
GK 35 若原智哉
DF 2 高橋壱晟
DF 13 鈴木大輔
DF 28 河野貴志
DF 67 日高大
MF 6 エドゥアルド
MF 8 津久井匠海
MF 15 前貴之
MF 42 イサカ・ゼイン
FW 10 カルリーニョス・ジュニオ
FW 20 石川大地
控え
GK 23 鈴木椋大
DF 3 久保庭良太
DF 11 米倉恒貴
MF 5 小林祐介
MF 27 岩井琢朗
MF 32 天笠泰輝
MF 33 猪狩祐真
MF 37 姫野誠
FW 9 呉屋大翔
監督
小林慶行
