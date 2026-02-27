[2.27 J1百年構想リーグ EAST第4節](Gスタ)

※19:00開始

主審:清水勇人

<出場メンバー>

[FC町田ゼルビア]

先発

GK 1 谷晃生

DF 3 昌子源

DF 19 中山雄太

DF 50 岡村大八

MF 7 相馬勇紀

MF 23 白崎凌兵

MF 26 林幸多郎

MF 27 エリキ

MF 31 ネタ・ラヴィ

MF 88 中村帆高

FW 99 イェンギ

控え

GK 13 守田達弥

DF 5 ドレシェヴィッチ

MF 11 増山朝陽

MF 16 前寛之

MF 18 下田北斗

FW 9 藤尾翔太

FW 10 ナ・サンホ

FW 20 西村拓真

FW 49 桑山侃士

監督

黒田剛

[ジェフユナイテッド千葉]

先発

GK 35 若原智哉

DF 2 高橋壱晟

DF 13 鈴木大輔

DF 28 河野貴志

DF 67 日高大

MF 6 エドゥアルド

MF 8 津久井匠海

MF 15 前貴之

MF 42 イサカ・ゼイン

FW 10 カルリーニョス・ジュニオ

FW 20 石川大地

控え

GK 23 鈴木椋大

DF 3 久保庭良太

DF 11 米倉恒貴

MF 5 小林祐介

MF 27 岩井琢朗

MF 32 天笠泰輝

MF 33 猪狩祐真

MF 37 姫野誠

FW 9 呉屋大翔

監督

小林慶行