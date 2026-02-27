いわきの神村出身ルーキーが学校行事で一時離脱…DF中野陽斗は全試合フル出場中、DF荒木仁翔はデビュー戦衝撃アシスト
いわきFCは27日、神村学園高から加入したDF中野陽斗とDF荒木仁翔のルーキーコンビが学校行事出席のため一時離脱することを発表した。3月4日のトレーニングから合流する予定としている。
中野は神村学園でキャプテンを務めてインターハイと全国高校サッカー選手権優勝を達成。ルーキーながら開幕から全3試合でフル出場中で、3試合1失点の堅守を支えている。
左サイドバックの荒木は高校選手権で1ゴール5アシストと活躍してプロ入りを果たし、デビュー戦となった第2節で4人を振り切るドリブルからアシストを記録。ここまで2試合に途中出場している。
いわきは3月1日に藤枝MYFCとの試合を控えており、2人は欠場することになりそうだ。
