アジアサッカー連盟(AFC)は27日、ラマダン期間中に主催する女子アジアカップとクラブ競技会において、軽食や飲水のために試合を一時中断することを発表した。



イスラム教徒が日の出から日没まで断食を行うラマダンは、2月18日から3月21日までがおよその期間となっている。該当する選手は日中の試合で飲水をすることもできない。



ただ、AFCはそうした選手への配慮として、試合中に日没を迎える場合に軽食や飲水のための中断を設けることを決定。ゴールキックやスローイン、ゴールから遠い位置でのフリーキックといったプレーへの影響がない状況でアウト・オブ・プレーになった場合、ラマダン期間中の選手や審判員がタッチライン際で軽食や飲水を摂るという。なお戦術的な活用を防ぐため、断食を行っていない選手はベンチ付近に集まらない運用にするとしている。



対象は3月1日に開幕する女子アジア杯とAFCチャンピオンズリーグエリート(ACLE)などのクラブ競技会。もっともクラブ競技会は日没後のキックオフが基本のため、特別対応が実施される試合は少なそうだ。