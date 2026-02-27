プロゴルファーの佐久間朱莉（25）が21日、Instagramを更新。米アリゾナ州で練習を行ったことを報告し、ロサンゼルス・ドジャースのキャンプ地を訪れた際のプライベートショットを公開した。

「今年もキャンプ行ったよ～」というコメントと共に投稿された写真は、ドジャースの春季キャンプが行われている球場前でのソロショット。黒のパンツにグレーのカーディガンを羽織った、ゆったりしたスタイルの佐久間。球団のロゴ入りキャップを被り、リラックスした笑顔を浮かべている。

ほかにも、大谷翔平（31）の2024年ナ・リーグMVPを記念して設置された、大きな野球ボールのモニュメント前での一枚や佐久間の練習風景なども公開された。

【画像】ドジャースのキャンプ地を訪れた佐久間朱莉（画像は佐久間朱莉のInstagramより引用）

この投稿には、Instagramユーザーから「がんばれしゅりちゃん」「今日も可愛い」「開幕が楽しみです」「今年も良いトレーニングができたようで、複数回優勝を楽しみにしてますね」といったコメントが寄せられている。