２０２５年産の米の食味ランキングがさきほど発表され、県産ブランド米の「つや姫」「雪若丸」「はえぬき」が最高評価の「特Ａ」を獲得しました。

【写真を見る】米の食味ランキング 都道府県別の”特A”獲得数は山形県が全国トップ！ 鈴木憲和農水相地元の面目躍如 吉村知事も喜びのコメント

米の食味ランキングは日本穀物検定協会が毎年発表しているもので、前の年にとれた米の「外観」「香り」「味」「粘り」「硬さ」などをみて５段階で評価します。

県内からは６産地の品種が出品され、村山と置賜の「つや姫」と庄内と置賜の「雪若丸」、最上の「はえぬき」が最高評価の「特Ａ」を獲得しました。

都道府県別の「特Ａ」獲得数は山形県が５つで全国トップです。

特Ａを獲得するのは、「つや姫」がデビュー以来１６年連続、「雪若丸」がデビュー以来８年連続、「はえぬき」は５年ぶりです。

■吉村知事のコメントは

このランキング発表を受けて吉村知事は、「近年厳しさを増している気象条件の中で、生産者の皆さまがおいしい県産米づくりにご苦労いただいた賜物だと思っております」「今後とも、土づくりやきめ細やかな水管理など基本技術の徹底を図り、気候変動に負けない米づくりを生産者、関係機関と連携して進めながら、品質、食味、収量の三つ揃った『米どころ日本一』を目指して取り組んでまいります」と、コメントしています。