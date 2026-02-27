西川町の菅野大志町長のパワーハラスメント疑惑をめぐり、調査委員会がきょう開かれた町の臨時議会で、これまでの調査をまとめた報告書を提出しました。

【写真を見る】西川町・菅野町長の複数のパワハラ行為認定 調査委員会が報告書提出 元職員の襟元をつかみ町長室に連れ込むなどの行為（山形）

報告書では菅野町長による複数のパワハラ行為が認定されました。

西川町の菅野町長をめぐっては、町の元職員の襟元をつかみ、町長室に連れ込むなどといったパワーハラスメントと疑われるような行為が指摘されていました。

これを受け、町は去年４月にパワハラの実態を調査する委員会を設置し、町の職員や元職員に聞き取りをしながら調査を続けてきました。

きょう開かれた臨時議会で提出された調査報告書によりますと、町長が元職員の襟元をつかんで町長室に連れ込んだ行為は、「身体的な攻撃にあたる」などとしてパワハラ行為であると認定したほか、勤務時間外にサウナやウォーキングを通じて職員と個別面談を行うといった行為もパワハラにあたると認めました。

このほか、議会中に元町議が目をつぶっている様子を無断で写真撮影しＳＮＳに掲載した行為については、パワハラには認定されなかったものの、調査委員会は、「町議会議員の名誉を棄損した」などと指摘しました。

きょうの報告書の提出を受けて菅野町長はＴＵＹの取材に対し、「パワーハラスメントが認められたことを重く受け止めております。町をよくしたいとの一心で指導してきたが、受け止め方の乖離があったことは反省しております。職員が働きやすい環境づくりを進めてまいります」とコメントしています。