主要国内証券 先物取引高情報まとめ（2月27日・夜間）
日本取引所が公表した先物手口情報によると、2月27日の夜間取引における主要国内証券各社の売買動向は以下の通り。
◯野村証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 126( 0)
TOPIX先物 3月限 138( 120)
◯大和証券
限月 取引高(立会内)
日経225ミニ 3月限 263( 263)
◯SMBC日興証券
限月 取引高(立会内)
TOPIX先物 3月限 26( 26)
◯みずほ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 6( 0)
日経225ミニ 3月限 2467( 2467)
◯三菱UFJ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 14( 0)
6月限 1( 1)
◯SBI証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 1708( 883)
6月限 77( 59)
TOPIX先物 3月限 428( 372)
日経225ミニ 3月限 98932( 43098)
4月限 214( 82)
5月限 23( 9)
◯楽天証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 1206( 698)
6月限 33( 21)
日経225ミニ 3月限 53290( 25896)
4月限 323( 119)
5月限 24( 6)
◯マネックス証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 110( 110)
6月限 7( 7)
日経225ミニ 3月限 4653( 4653)
4月限 28( 28)
5月限 8( 8)
◯松井証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 396( 396)
6月限 29( 29)
TOPIX先物 3月限 36( 36)
6月限 1( 1)
日経225ミニ 3月限 28187( 28187)
4月限 44( 44)
5月限 13( 13)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
