　日本取引所が公表した先物手口情報によると、2月27日の夜間取引における主要国内証券各社の売買動向は以下の通り。

◯野村証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　 126(　　　 0)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　 138(　　 120)


◯大和証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225ミニ　 　 3月限　　　　 263(　　 263)


◯SMBC日興証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　　26(　　　26)


◯みずほ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　　 6(　　　 0)
日経225ミニ　 　 3月限　　　　2467(　　2467)


◯三菱UFJ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　　14(　　　 0)
　　　　　 　 　 6月限　　　　　 1(　　　 1)


◯SBI証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　1708(　　 883)
　　　　　 　 　 6月限　　　　　77(　　　59)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　 428(　　 372)
日経225ミニ　 　 3月限　　　 98932(　 43098)
　　　　　 　 　 4月限　　　　 214(　　　82)
　　　　　 　 　 5月限　　　　　23(　　　 9)


◯楽天証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　1206(　　 698)
　　　　　 　 　 6月限　　　　　33(　　　21)
日経225ミニ　 　 3月限　　　 53290(　 25896)
　　　　　 　 　 4月限　　　　 323(　　 119)
　　　　　 　 　 5月限　　　　　24(　　　 6)


◯マネックス証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　 110(　　 110)
　　　　　 　 　 6月限　　　　　 7(　　　 7)
日経225ミニ　 　 3月限　　　　4653(　　4653)
　　　　　 　 　 4月限　　　　　28(　　　28)
　　　　　 　 　 5月限　　　　　 8(　　　 8)


◯松井証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　 396(　　 396)
　　　　　 　 　 6月限　　　　　29(　　　29)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　　36(　　　36)
　　　　　 　 　 6月限　　　　　 1(　　　 1)
日経225ミニ　 　 3月限　　　 28187(　 28187)
　　　　　 　 　 4月限　　　　　44(　　　44)
　　　　　 　 　 5月限　　　　　13(　　　13)



※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。

株探ニュース