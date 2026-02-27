主要国内証券 先物取引高情報まとめ（2月27日・日中）
日本取引所が公表した先物手口情報によると、2月27日の日中取引における主要国内証券各社の売買動向は以下の通り。
◯野村証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 1896( 819)
TOPIX先物 3月限 2254( 1374)
日経225ミニ 3月限 4751( 4719)
◯大和証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 187( 0)
TOPIX先物 3月限 587( 375)
◯SMBC日興証券
限月 取引高(立会内)
TOPIX先物 3月限 2840( 475)
日経225ミニ 3月限 5406( 5333)
◯みずほ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 830( 447)
6月限 21( 21)
TOPIX先物 3月限 1531( 716)
6月限 8( 8)
日経225ミニ 3月限 3370( 3297)
◯三菱UFJ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 464( 0)
6月限 200( 0)
TOPIX先物 3月限 400( 0)
◯SBI証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 1681( 985)
6月限 80( 52)
TOPIX先物 3月限 543( 433)
6月限 2( 2)
日経225ミニ 3月限 72568( 31216)
4月限 251( 111)
5月限 72( 18)
◯楽天証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 728( 482)
6月限 42( 20)
日経225ミニ 3月限 39812( 17950)
4月限 350( 72)
5月限 9( 3)
◯マネックス証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 1( 1)
日経225ミニ 3月限 4864( 4864)
4月限 51( 51)
◯松井証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 533( 533)
6月限 48( 48)
日経225ミニ 3月限 24034( 24034)
4月限 44( 44)
5月限 32( 32)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
