　日本取引所が公表した先物手口情報によると、2月27日の日中取引における主要国内証券各社の売買動向は以下の通り。

◯野村証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　1896(　　 819)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　2254(　　1374)
日経225ミニ　 　 3月限　　　　4751(　　4719)


◯大和証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　 187(　　　 0)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　 587(　　 375)


◯SMBC日興証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　2840(　　 475)
日経225ミニ　 　 3月限　　　　5406(　　5333)


◯みずほ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　 830(　　 447)
　　　　　 　 　 6月限　　　　　21(　　　21)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　1531(　　 716)
　　　　　 　 　 6月限　　　　　 8(　　　 8)
日経225ミニ　 　 3月限　　　　3370(　　3297)


◯三菱UFJ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　 464(　　　 0)
　　　　　 　 　 6月限　　　　 200(　　　 0)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　 400(　　　 0)


◯SBI証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　1681(　　 985)
　　　　　 　 　 6月限　　　　　80(　　　52)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　 543(　　 433)
　　　　　 　 　 6月限　　　　　 2(　　　 2)
日経225ミニ　 　 3月限　　　 72568(　 31216)
　　　　　 　 　 4月限　　　　 251(　　 111)
　　　　　 　 　 5月限　　　　　72(　　　18)


◯楽天証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　 728(　　 482)
　　　　　 　 　 6月限　　　　　42(　　　20)
日経225ミニ　 　 3月限　　　 39812(　 17950)
　　　　　 　 　 4月限　　　　 350(　　　72)
　　　　　 　 　 5月限　　　　　 9(　　　 3)


◯マネックス証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　　 1(　　　 1)
日経225ミニ　 　 3月限　　　　4864(　　4864)
　　　　　 　 　 4月限　　　　　51(　　　51)


◯松井証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　 533(　　 533)
　　　　　 　 　 6月限　　　　　48(　　　48)
日経225ミニ　 　 3月限　　　 24034(　 24034)
　　　　　 　 　 4月限　　　　　44(　　　44)
　　　　　 　 　 5月限　　　　　32(　　　32)



※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。

