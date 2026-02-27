外国証券 先物取引高情報まとめ（2月27日・夜間）
日本取引所が公表した先物手口情報によると、2月27日の夜間取引における外国証券各社の売買動向は以下の通り。
◯ABNクリアリン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 9776( 9681)
6月限 155( 155)
TOPIX先物 3月限 9012( 9012)
6月限 14( 14)
日経225ミニ 3月限 177011( 177011)
4月限 1705( 1705)
5月限 19( 19)
◯ソシエテジェネラル証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 3548( 3543)
6月限 64( 64)
TOPIX先物 3月限 7510( 7510)
日経225ミニ 3月限 68361( 68361)
4月限 564( 564)
5月限 19( 19)
◯BNPパリバ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 125( 0)
TOPIX先物 3月限 286( 286)
日経225ミニ 3月限 323( 323)
◯ゴールドマン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 1711( 753)
6月限 15( 15)
TOPIX先物 3月限 4088( 3378)
6月限 9( 9)
日経225ミニ 3月限 3160( 3142)
4月限 4( 4)
◯JPモルガン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 1353( 1353)
6月限 2( 2)
TOPIX先物 3月限 1218( 1218)
日経225ミニ 3月限 7412( 7412)
4月限 18( 18)
5月限 6( 6)
◯モルガンMUFG証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 566( 500)
TOPIX先物 3月限 1412( 1412)
日経225ミニ 3月限 2108( 2108)
◯バークレイズ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 3346( 3346)
6月限 5( 5)
TOPIX先物 3月限 4027( 4027)
日経225ミニ 3月限 33710( 33710)
4月限 983( 983)
◯UBS証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 354( 296)
TOPIX先物 3月限 445( 445)
◯シティグループ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 647( 227)
TOPIX先物 3月限 50( 50)
◯ドイツ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 131( 131)
6月限 7( 7)
TOPIX先物 3月限 151( 151)
日経225ミニ 3月限 639( 639)
4月限 67( 67)
5月限 1( 1)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
