　日本取引所が公表した先物手口情報によると、2月27日の夜間取引における外国証券各社の売買動向は以下の通り。

◯ABNクリアリン証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　9776(　　9681)
　　　　　 　 　 6月限　　　　 155(　　 155)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　9012(　　9012)
　　　　　 　 　 6月限　　　　　14(　　　14)
日経225ミニ　 　 3月限　　　177011(　177011)
　　　　　 　 　 4月限　　　　1705(　　1705)
　　　　　 　 　 5月限　　　　　19(　　　19)


◯ソシエテジェネラル証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　3548(　　3543)
　　　　　 　 　 6月限　　　　　64(　　　64)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　7510(　　7510)
日経225ミニ　 　 3月限　　　 68361(　 68361)
　　　　　 　 　 4月限　　　　 564(　　 564)
　　　　　 　 　 5月限　　　　　19(　　　19)


◯BNPパリバ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　 125(　　　 0)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　 286(　　 286)
日経225ミニ　 　 3月限　　　　 323(　　 323)


◯ゴールドマン証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　1711(　　 753)
　　　　　 　 　 6月限　　　　　15(　　　15)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　4088(　　3378)
　　　　　 　 　 6月限　　　　　 9(　　　 9)
日経225ミニ　 　 3月限　　　　3160(　　3142)
　　　　　 　 　 4月限　　　　　 4(　　　 4)


◯JPモルガン証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　1353(　　1353)
　　　　　 　 　 6月限　　　　　 2(　　　 2)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　1218(　　1218)
日経225ミニ　 　 3月限　　　　7412(　　7412)
　　　　　 　 　 4月限　　　　　18(　　　18)
　　　　　 　 　 5月限　　　　　 6(　　　 6)


◯モルガンMUFG証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　 566(　　 500)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　1412(　　1412)
日経225ミニ　 　 3月限　　　　2108(　　2108)


◯バークレイズ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　3346(　　3346)
　　　　　 　 　 6月限　　　　　 5(　　　 5)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　4027(　　4027)
日経225ミニ　 　 3月限　　　 33710(　 33710)
　　　　　 　 　 4月限　　　　 983(　　 983)


◯UBS証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　 354(　　 296)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　 445(　　 445)


◯シティグループ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　 647(　　 227)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　　50(　　　50)


◯ドイツ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　 131(　　 131)
　　　　　 　 　 6月限　　　　　 7(　　　 7)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　 151(　　 151)
日経225ミニ　 　 3月限　　　　 639(　　 639)
　　　　　 　 　 4月限　　　　　67(　　　67)
　　　　　 　 　 5月限　　　　　 1(　　　 1)



※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。

株探ニュース