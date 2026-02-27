外国証券 先物取引高情報まとめ（2月27日・日中）
日本取引所が公表した先物手口情報によると、2月27日の日中取引における外国証券各社の売買動向は以下の通り。
◯ABNクリアリン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 13864( 12651)
6月限 469( 119)
TOPIX先物 3月限 24960( 24121)
6月限 4( 4)
日経225ミニ 3月限 157553( 157553)
4月限 3014( 2014)
5月限 141( 141)
◯ソシエテジェネラル証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 7984( 7217)
6月限 993( 343)
TOPIX先物 3月限 23681( 22808)
6月限 12( 12)
日経225ミニ 3月限 88173( 88173)
4月限 1824( 1824)
5月限 76( 76)
◯BNPパリバ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 671( 272)
6月限 100( 0)
TOPIX先物 3月限 7878( 3691)
日経225ミニ 3月限 3156( 3156)
4月限 1000( 0)
◯ゴールドマン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 3611( 3081)
6月限 106( 6)
TOPIX先物 3月限 9105( 4421)
日経225ミニ 3月限 4968( 4918)
4月限 2( 2)
◯JPモルガン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 2664( 1156)
6月限 5( 5)
TOPIX先物 3月限 11839( 8226)
日経225ミニ 3月限 11597( 11597)
4月限 4( 4)
5月限 1( 1)
◯モルガンMUFG証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 2948( 1254)
6月限 4( 4)
TOPIX先物 3月限 5258( 5058)
日経225ミニ 3月限 5895( 5895)
◯バークレイズ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 4555( 4458)
6月限 7( 7)
TOPIX先物 3月限 16667( 16632)
日経225ミニ 3月限 58145( 58145)
4月限 1115( 1115)
◯UBS証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 692( 321)
6月限 100( 0)
TOPIX先物 3月限 1372( 1034)
◯シティグループ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 379( 0)
TOPIX先物 3月限 9169( 4593)
◯ドイツ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 306( 306)
6月限 3( 3)
TOPIX先物 3月限 1219( 1219)
日経225ミニ 4月限 15( 15)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
