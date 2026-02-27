　日本取引所が公表した先物手口情報によると、2月27日の日中取引における外国証券各社の売買動向は以下の通り。

◯ABNクリアリン証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　 13864(　 12651)
　　　　　 　 　 6月限　　　　 469(　　 119)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　 24960(　 24121)
　　　　　 　 　 6月限　　　　　 4(　　　 4)
日経225ミニ　 　 3月限　　　157553(　157553)
　　　　　 　 　 4月限　　　　3014(　　2014)
　　　　　 　 　 5月限　　　　 141(　　 141)


◯ソシエテジェネラル証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　7984(　　7217)
　　　　　 　 　 6月限　　　　 993(　　 343)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　 23681(　 22808)
　　　　　 　 　 6月限　　　　　12(　　　12)
日経225ミニ　 　 3月限　　　 88173(　 88173)
　　　　　 　 　 4月限　　　　1824(　　1824)
　　　　　 　 　 5月限　　　　　76(　　　76)


◯BNPパリバ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　 671(　　 272)
　　　　　 　 　 6月限　　　　 100(　　　 0)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　7878(　　3691)
日経225ミニ　 　 3月限　　　　3156(　　3156)
　　　　　 　 　 4月限　　　　1000(　　　 0)


◯ゴールドマン証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　3611(　　3081)
　　　　　 　 　 6月限　　　　 106(　　　 6)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　9105(　　4421)
日経225ミニ　 　 3月限　　　　4968(　　4918)
　　　　　 　 　 4月限　　　　　 2(　　　 2)


◯JPモルガン証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　2664(　　1156)
　　　　　 　 　 6月限　　　　　 5(　　　 5)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　 11839(　　8226)
日経225ミニ　 　 3月限　　　 11597(　 11597)
　　　　　 　 　 4月限　　　　　 4(　　　 4)
　　　　　 　 　 5月限　　　　　 1(　　　 1)


◯モルガンMUFG証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　2948(　　1254)
　　　　　 　 　 6月限　　　　　 4(　　　 4)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　5258(　　5058)
日経225ミニ　 　 3月限　　　　5895(　　5895)


◯バークレイズ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　4555(　　4458)
　　　　　 　 　 6月限　　　　　 7(　　　 7)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　 16667(　 16632)
日経225ミニ　 　 3月限　　　 58145(　 58145)
　　　　　 　 　 4月限　　　　1115(　　1115)


◯UBS証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　 692(　　 321)
　　　　　 　 　 6月限　　　　 100(　　　 0)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　1372(　　1034)


◯シティグループ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　 379(　　　 0)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　9169(　　4593)


◯ドイツ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　 306(　　 306)
　　　　　 　 　 6月限　　　　　 3(　　　 3)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　1219(　　1219)
日経225ミニ　 　 4月限　　　　　15(　　　15)



※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。

株探ニュース