「日経225オプション」3月限プット手口情報（27日夜間）
日本取引所が公表したオプション手口情報によると、27日の夜間取引における日経225プットオプション（期近2026年3月限・SQ 3月8日）の売買動向は以下の通り。
◯5万7875円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 4( 4)
三菱UFJeスマート 2( 2)
楽天証券 2( 2)
◯5万8000円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 83( 83)
SBI証券 46( 36)
野村証券 20( 20)
楽天証券 16( 12)
松井証券 12( 12)
UBS証券 5( 5)
BNPパリバ証券 5( 5)
岩井コスモ証券 2( 2)
三菱UFJeスマート 1( 1)
◯5万8250円プット
取引高(立会内)
岩井コスモ証券 1( 1)
ABNクリアリン証券 1( 1)
◯5万8375円プット
取引高(立会内)
三菱UFJeスマート 2( 2)
ABNクリアリン証券 2( 2)
◯5万8500円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 4( 4)
SBI証券 11( 3)
楽天証券 1( 1)
BNPパリバ証券 1( 1)
松井証券 1( 1)
◯5万8625円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 4( 4)
◯5万8750円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 4( 4)
◯5万9000円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 8( 8)
SBI証券 8( 4)
岩井コスモ証券 2( 2)
松井証券 1( 1)
インタラクティブ証券 1( 1)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
