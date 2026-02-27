「日経225オプション」3月限コール手口情報（27日夜間）
日本取引所が公表したオプション手口情報によると、27日の夜間取引における日経225コールオプション（期近2026年3月限・SQ 3月8日）の売買動向は以下の通り。
◯5万9875円コール
取引高(立会内)
ソシエテジェネラル証券 1( 1)
松井証券 1( 1)
◯5万9750円コール
取引高(立会内)
三菱UFJeスマート 4( 4)
ABNクリアリン証券 3( 3)
ソシエテジェネラル証券 2( 2)
松井証券 1( 1)
◯5万9500円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 13( 13)
SBI証券 14( 10)
BNPパリバ証券 3( 3)
三菱UFJeスマート 2( 2)
ソシエテジェネラル証券 1( 1)
松井証券 1( 1)
◯5万9250円コール
取引高(立会内)
SBI証券 1( 1)
ABNクリアリン証券 1( 1)
◯5万9000円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 58( 58)
SBI証券 40( 38)
松井証券 10( 10)
UBS証券 5( 5)
楽天証券 5( 5)
BNPパリバ証券 3( 3)
三菱UFJeスマート 1( 1)
モルガンMUFG証券 80( 0)
◯5万8750円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 9( 9)
松井証券 9( 9)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
