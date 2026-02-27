「日経225オプション」3月限コール手口情報（27日日中）
日本取引所が公表したオプション手口情報によると、27日の日中取引における日経225コールオプション（期近2026年3月限・SQ 3月8日）の売買動向は以下の通り。
◯5万9875円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 3( 3)
ソシエテジェネラル証券 1( 1)
◯5万9750円コール
取引高(立会内)
シティグループ証券 1( 1)
ABNクリアリン証券 1( 1)
◯5万9500円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 72( 72)
JPモルガン証券 25( 25)
野村証券 20( 20)
ソシエテジェネラル証券 17( 17)
松井証券 12( 12)
BNPパリバ証券 9( 9)
SBI証券 19( 7)
岩井コスモ証券 3( 3)
楽天証券 5( 3)
三菱UFJeスマート 2( 2)
◯5万9375円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 4( 4)
◯5万9125円コール
取引高(立会内)
三菱UFJeスマート 1( 1)
ABNクリアリン証券 1( 1)
◯5万9000円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 236( 86)
SBI証券 50( 44)
ソシエテジェネラル証券 35( 35)
JPモルガン証券 23( 23)
BNPパリバ証券 20( 20)
三菱UFJeスマート 9( 9)
楽天証券 8( 8)
岩井コスモ証券 7( 7)
ゴールドマン証券 5( 5)
松井証券 2( 2)
マネックス証券 1( 1)
UBS証券 150( 0)
シティグループ証券 150( 0)
モルガンMUFG証券 150( 0)
◯5万8750円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 4( 4)
SBI証券 2( 2)
マネックス証券 2( 2)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
◯5万9875円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 3( 3)
ソシエテジェネラル証券 1( 1)
◯5万9750円コール
取引高(立会内)
シティグループ証券 1( 1)
ABNクリアリン証券 1( 1)
◯5万9500円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 72( 72)
JPモルガン証券 25( 25)
野村証券 20( 20)
ソシエテジェネラル証券 17( 17)
松井証券 12( 12)
BNPパリバ証券 9( 9)
SBI証券 19( 7)
岩井コスモ証券 3( 3)
楽天証券 5( 3)
三菱UFJeスマート 2( 2)
◯5万9375円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 4( 4)
◯5万9125円コール
取引高(立会内)
三菱UFJeスマート 1( 1)
ABNクリアリン証券 1( 1)
◯5万9000円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 236( 86)
SBI証券 50( 44)
ソシエテジェネラル証券 35( 35)
JPモルガン証券 23( 23)
BNPパリバ証券 20( 20)
三菱UFJeスマート 9( 9)
楽天証券 8( 8)
岩井コスモ証券 7( 7)
ゴールドマン証券 5( 5)
松井証券 2( 2)
マネックス証券 1( 1)
UBS証券 150( 0)
シティグループ証券 150( 0)
モルガンMUFG証券 150( 0)
◯5万8750円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 4( 4)
SBI証券 2( 2)
マネックス証券 2( 2)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース