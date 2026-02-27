ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケート女子シングルで金メダルを獲得し、時の人となっているアリサ・リュウ（米国）。演技はもとより、その言動も注目の的となっているが、米メディア『CLUTCH POINTS』は26日（日本時間27日）、「アリサ・リュウが交際状況を明かす」と題して記事を公開。本人のコメントとともに、恋愛観を紹介した。

■「そういう気分じゃない」

五輪後、「4回転の神」ことイリア・マリニンに“熱愛報道”が勃発。憶測の範囲を出ないが、韓国フィギュアスケート女子の看板選手イ・ヘインや、ソチ五輪の銅メダリストであるグレイシー・ゴールド（米国）らの名前が、交際相手として挙がっている。

そうなると、世間の関心は当然のごとく金メダリストのヒロインにも向かう。『CLUTCH POINTS』は今回、米誌『COSMOPOLITAN』に掲載されたリュウのコメント（五輪前）を引用し、20歳の恋愛事情を紹介した。

交際について聞かれると、「えっ、本当に？ これについて話すの、たぶん初めてなんだけど……」と戸惑うリュウ。それでも「今はあまりそういう気分じゃない。私の人生にはすでにたくさんの愛があるし、本当に素晴らしい人たちに囲まれている。だから、これ以上何かを求めたり、他に目を向けたりする必要性を感じていない。私は本当に自分のことを愛しているし、理想もかなり高い。それに加えて、特にスケートを再開してからはスケジュールがかなり忙しい」と話し、恋愛よりも競技や自分の人生に集中していることを明かした。

■「恋愛よりも友情を選ぶ」

さらに、「もし誰かと付き合うことになったら、お互いにたくさんの犠牲を払わなければならないと思う。今だと、何かを成し遂げるためにそこまでする価値はないと思っている。そういうご縁が来るときは、自然と来るはず。今は誰かと付き合う気はなく、本当にそう思っている。しばらくは1人でいる自分が想像できる。特に今であれば、恋愛よりも友情を選ぶ」とキッパリ。言葉を濁さず、“リュウ節”全開だった。

コーチのフィリップ・ディグリエルモ氏によると、リュウは束の間自由を楽しむ時間はあるものの、来月21日には世界選手権に出場するためにプラハへ向けて出発するという。その後、日本で行われるアイスショー「スターズ・オン・アイス」に参加する予定になっている。

一度は引退し、リンクを離れたリュウ。今後については「まだ辞めるつもりはない。来年、自分がスケートをしていないなんて想像できない」と語ったが、4年後については明言しなかった。

しばらくは20歳の女王から目が離せそうもない。