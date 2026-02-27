わずか2年での交代です。鹿児島銀行の新しい頭取に碇山 浩美 副頭取が就くことが発表されました。現在の郡山明久頭取は、九州フィナンシャルグループの会長に専念し「統合」と「独自性」を加速させるということです。



27日午後、鹿児島銀行は会見を開き新たな役員の人事を発表しました。



（鹿児島銀行・郡山明久頭取）

「4月1日付で私の隣にいる碇山浩美副頭取が取締役頭取に。私は取締役に就任することを決定しました」





2024年4月に鹿児島銀行の頭取に就任した郡山明久頭取。2024年度は、過去最高益を達成し、今年度も昨年度を上回る見込みです。わずか2年での頭取の交代は、平成以降最短です。郡山頭取は、肥後銀行との統合から10年を迎えた九州フィナンシャルグループの会長に専念して「統合」と「独自性」を加速させるということです。後を継ぐのが碇山浩美副頭取です。（鹿児島銀行・碇山副頭取）「地銀ですので、地域の発展なくして当行の発展、存在価値はないと考えている。その方針は引き続き継続して取り組んでいきたいと思っている」東京商工リサーチによると、去年1年間に倒産した県内の企業の数はリーマンショック以降、最も多い92件に上ります。碇山新頭取に聞きました。（内田直之キャスター）「去年は倒産件数がリーマンショック以降、最も多くなったというデータもある。地域がさらに発展していく上でカギを握っているもの、何だと考えていますか？」（鹿児島銀行・碇山副頭取）「今までは緊急対応で資金繰りを銀行がさせていただいた。これからは人口が減る、需要が減る、人材も供給量が減る、ミスマッチを起こす。一旦は、非常に申し上げにくいが、事業が成り立たない継続性が難しい所はM＆Aで負債を引き継いでくれる、事業とともに人材と負債を整理して新しい経営にする。こういう形を促進した方が地方の経済は成り立っていくのではないか」一方で鹿児島銀行の独自性として、「鹿児島が誇る農業や観光を県外に売り込むなど、稼ぐ力を向上するお手伝いができれば…」と話しました。鹿児島銀行の代表取締役の人事は4月1日付で発令されます。