教員のなり手不足が叫ばれる中、自己都合で退職する教員は過去5年間、右肩上がりで増えています。特に20代、30代が多く、全体の4割を占めていることが27日の県議会で示されました。



27日の県議会代表質問では、教員の確保に向けた取り組みについて質疑が交わされました。



教員のなり手不足は深刻です。県教委によると、2026年度の公立学校の採用試験の倍率は2倍で、記録が残る1986年以降、最も低くなりました。潜在教員の掘り起こしに力を入れるなど人材の確保に取り組んでいます。





そうした中、27日の県議会では自己都合の退職者も増えている実情が示されました。（地頭所恵教育長）「過去5年間における自己都合退職者数については、令和2年度106人、3年度138人、4年度149人、5年度254人、6年度275人です」令和5年度以降は、60歳を区切りとする自己都合の退職者も含まれています。そうした人を除いても右肩上がりで増えていて、過去5年間で776人に上ることがわかりました。このうち、20代、30代の退職者は336人と約4割を占めています。その背景について問われた教育長は「一概には言えない」とした上でこう答えました。（地頭所教育長）「学校における働き方改革をしっかり進めていく必要があると考えています。余裕、余白ができることで児童、生徒への指導が適切なものになる。何らかの負担を感じている教員にとっても負担が軽減する方向で働くと考えている」質の高い教員を確保するため県内の大学などと連携を深めたいとしました。