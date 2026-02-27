2月26日、アーティストで女優の平手友梨奈が自身のXを更新。結婚発表以来、沈黙を守っていた彼女が投じた「意味深な1枚」が、ファンの間で大きな反響を呼んでいる。

平手はこの日、大きな橋が架かる美しい光景の中、一匹のパンダのぬいぐるみがポツンと佇む写真を公開。コメントは一切添えられず、ただ静かにパンダの背中だけが写し出されていた。

「平手さんは、2026年2月11日に俳優の神尾楓珠さんと結婚。同日にそれぞれの公式サイトにて連名で発表しました。SNSでも報告していましたが、その後更新はピタリと止まっていました。今回は結婚発表から約2週間ぶりの投稿でした」（芸能ジャーナリスト）

彼女の突然の発信に、Xではファンの歓声が広がった。

《このアカウントで何かアップしようと思って下さったお気持ちだけですごく幸せ》

《うわ〜、ありがとう、なんか安心できた》

《「元気だよ〜」と受け取りました》

文字はつづられていないものの、ファンは写真から様々な受け止め方をしたようだ。

「じつは、平手さんはパンダ好きで知られています。彼女が2025年8月に開催したワンマンライブ『平手友梨奈1st LIVE“零”』では、オフィシャルグッズとして、パンダのぬいぐるみを販売。足裏に平手さんの名前が入っており、人気アイテムとなりました。さらに別売りで着せ替え衣装も販売されていて、遊び心があるアイテムだったのです」

その後も、彼女の所属事務所である『Cloud Nine』の公式オンラインショップで同様のグッズが販売されている。

「平手さんはもともと多くを語らないタイプです。含みを持たせた写真でメッセージを伝えるのは、平手さんらしいといえるでしょう。結婚を経て、今後も“新たな報告”が続くのではないでしょうか」（前出・芸能ジャーナリスト）

平手ワールドの第2章に期待が高まる。