ことし春にも建物の再建に着手する石川県の輪島朝市通り。いまは金沢に拠点を移す組合員もいますが、今後の復興に向けての思いを取材しました。



27日、輪島朝市エリアで行われた会合。



輪島市本町商店街振興組合・高森 健一 理事長：

「あのエリアに人を集めたいって思いは、間違いなく同じなんで」



朝市通りの関係者らが復興に向けて意見を交わしました。



あの火災から2年が経った輪島朝市通り周辺。

輪島市の区割り案では、東西に「にぎわいの軸」を、南北に「連携の軸」を作り、朝市の露店が営業できる多目的広場の他、災害公営住宅も整備されます。



さらに、商業施設設置の計画も進んでいます。



新しくつくる商業施設は、木造平屋建ての4棟。被災した14店が入居する予定で、フードコートなどを組み合わせてにぎわいを創出します。

金沢に拠点を移した朝市組合のメンバーも、輪島での再建を待ち望んでいます。



輪島朝市組合・二木 洋子 さん：

「これは金沢産の魚でマダイ」



二木洋子さんたち4人は、金沢市金石で干物などを作り、各地に出向いて出張販売を続けています。



輪島朝市組合・池端 麗子 さん：

「やっぱり輪島いいよ。みんなで帰ったんだけどやっぱりいいよね」



輪島朝市組合・二木 洋子 さん：

「輪島帰りたいけど、今じゃ帰る家もなし」

輪島朝市組合・小坂 美恵子 さん：

「これからだんだん新しくなっていく朝市も見たいし、そこに自分もとにかく参加したい」



輪島朝市組合・二木 千鶴子 さん：

「(高齢で)車も運転できなくなるかもしれないので、だけど4人で行こうかっていうのだったら、私の気持ちはやってみようかな」



南谷良枝さんは去年6月、金沢市金石に店を構えました。朝市の復興が進めば、輪島に拠点を戻したいと考えています。



輪島朝市組合・南谷 良枝 さん：

「今、海が隆起していて、思うような漁ができない。(朝市が復興する)その頃には、漁にもスムーズにいけるようになれば、輪島のおいしいお魚で加工をして、全国のお客様に届けたいなって」

ただ、課題も…



朝市組合の組合員171人のうち、約100人は加工場が被災するなどして、今も稼働できていません。



輪島市朝市組合・冨水 長毅 組合長：

「われわれ海産物をやっている人は、加工場がしっかり立ち上がってこないと営業許可なんかももらえないので、「出てきてくれてくれ」というのは、プレッシャーになってしまうというのも、申し訳ないと思うので、私たちはとにかく(朝市の)火を消さないように待っているので」



本格的な復興に向けて動き始めた輪島朝市エリア。



ともし続けた朝市の灯かりを、再び大きく輝かせるまで関係者の努力は続いています。

