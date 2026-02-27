The Ravensが、5月9日に千葉・柏PALOOZAより開催する全国ツアー＜THE RAVENS LIVE TOUR 2026 群像劇＞の発表に合わせて、ライブ映像で構成された「天国レイヴンズ」のMVを公開した。

「天国レイヴンズ」は、2025年11月に行った対バンツアー＜The Ravens LIVE TOUR 共鳴夜光＞に際し配信リリースされた楽曲。この度のビデオは、本ツアーに同行した映像ディレクター・YUTAROが、The Ravensのライブの熱量そのままに、ライブハウスで収録した映像を使用して制作を行った、ツアーへの想いを掻き立てるような映像になっているという。

https://youtu.be/pp6iqQI6iYg

全国ツアー＜THE RAVENS LIVE TOUR 2026 群像劇＞は、全国14公演が行われファイナル公演は2025年9月に営業を終了することを発表している神奈川・横浜1000 CLUBにて7月10日に行われる。チケットは先行予約受付中だ。

◾️＜THE RAVENS LIVE TOUR 2026 群像劇＞ 2026/5/9（土）柏PALOOZA OPEN 17:00 / START 18:00

2026/5/10（日）水戸ライトハウス OPEN 17:00 / START 18:00

2026/5/16（土）広島LIVE VANQUISH OPEN 17:00 / START 18:00

2026/5/17（日）福岡BEAT STATION OPEN 17:00 / START 18:00

2026/5/27（水）HEAVEN’S ROCK さいたま新都心 VJ-3 OPEN 18:00 / START 19:00

2026/5/30（土）高松DIME OPEN 17:30 / START 18:00

2026/5/31（日）KYOTO MUSE OPEN 17:00 / START 18:00

2026/6/9（火）秋田Club SWINDLE OPEN 18:00 / START 19:00

2026/6/10（水）仙台darwin OPEN 18:00 / START 19:00

2026/6/13（土）名古屋THE BOTTOM LINE OPEN 17:00 / START 18:00

2026/6/14（日）大阪BIGCAT OPEN 17:00 / START 18:00

2026/6/25（木）新潟GOLDEN PIGS RED STAGE OPEN 18:15 / START 19:00

2026/7/9（木）代官山UNIT OPEN 18:00 / START 19:00

2026/7/10（金）横浜1000 CLUB OPEN 18:00 / START 19:00 ▼チケット

前売\5,800（税込）※ドリンク代別途必要 ・イープラス最速先行

受付期間：2月21日（土）12:00~2月28日（土）23:59

https://eplus.jp/theravens/

・一般プレイガイド発売日

4月5日（日）10:00〜 詳細：https://theravens.jp

◾️リリース情報 ▼「天国レイヴンズ」

配信：https://theravens.lnk.to/TengokuRavens ▼3rdアルバム『Ghost Notes』

配信：https://theravens.lnk.to/GhostNotes

1.Ghost Notes

2.共鳴夜光

3.ボマー

4.D・U・H

5.Sympathy

6.生活

7.Pest Control

8.Red Pill

9.Come As U Are

10.ミルフィーユ