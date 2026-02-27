ほしのあき48歳、美脚が際立つトレーニング姿が「スタイル抜群」 ネット衝撃 夫は13歳年下＆1児の母
タレントのほしのあきが27日までにInstagramを更新。美スタイル際立つ姿でファンを驚かせた。
【写真】ほしのあき48歳、水着姿が「スタイル抜群」「若すぎる」（10枚）
2011年9月に騎手の三浦皇成と結婚、2012年4月には第1子を出産しているほしの。連日、抜群のスタイルや若々しい近影が話題となっている。
今回は「足の指、、攣りまくりです 多裂筋、腓骨筋、恥骨筋、、 ミヤコ先生のレッスンは今まで意識して来なかった 部位？にもアプローチをするから色々な所が筋肉痛になるの」と、その様子を動画で投稿。ファンからは「スタイル抜群」「美しい」などの声が集まった。
引用：「ほしのあき」Instagram（@akihoshino_official）
【写真】ほしのあき48歳、水着姿が「スタイル抜群」「若すぎる」（10枚）
2011年9月に騎手の三浦皇成と結婚、2012年4月には第1子を出産しているほしの。連日、抜群のスタイルや若々しい近影が話題となっている。
今回は「足の指、、攣りまくりです 多裂筋、腓骨筋、恥骨筋、、 ミヤコ先生のレッスンは今まで意識して来なかった 部位？にもアプローチをするから色々な所が筋肉痛になるの」と、その様子を動画で投稿。ファンからは「スタイル抜群」「美しい」などの声が集まった。
引用：「ほしのあき」Instagram（@akihoshino_official）