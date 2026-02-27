グラビア話題44歳・元NHKの竹中知華アナ「スタイル抜群」「美しすぎる」ピンクのニット姿にネット騒然
ラジオ沖縄の竹中知華アナウンサーが、27日までにInstagramを更新。近影を披露すると、ファンから称賛の声が多数寄せられた。
【写真】グラビア話題の44歳・元NHK竹中知華アナが「スタイル抜群」 グラビアショット（8枚）
「週刊プレイボーイ」（集英社）48＆49号でグラビアを披露し話題を集めている竹中。先月15日には「週プレプラス」（集英社）に登場、デジタル写真集「This is TOMOKA」（集英社）も発売した。
SNSでは度々近影を投稿しており、今回は「おはよう 今日は頑張れ取材デイ がんばるるるるるーーーー」と、タイトなピンクのニットトップス姿を披露。ファンから「スタイル抜群」「美しすぎる」「可愛い」などの声が集まっている。
■竹中知華（たけなか ともか）
1982年1月19日生まれ。広島県出身。大学卒業後、青森朝日放送アナウンサー、岩手朝日テレビリポーター、NHK沖縄放送局キャスターを経てフリーアナウンサーとして活躍。2017年からはラジオ沖縄でアナウンサーを務めている。
引用：「竹中知華」Instagram（@daisuke_motoki2）
