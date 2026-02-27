ウエスト58cmの現役看護師グラドル、黒ニット姿で舌ペロ「スタイル抜群すぎる」「美しい」と絶賛の声
現役看護師でラウンドガールなどとして活躍中の桃里れあが、27日までにInstagramを更新。美スタイル際立つ姿を披露した。
看護師でありながら、格闘技のラウンドガールやレースクイーン、コスプレやグラビアまでこなす桃里。身長は164cm、ウエストは58cmと抜群のスタイルを誇り、SNSでは近影を度々披露し話題を呼んでいる。
今回は「少し前にスタバのアフォガードフラペチーノのめたやつ」「ファンからもらってるスタバギフトでカフェのある生活できてる〜」「いつもありがとうらぶ」とつづり、黒ニットのトップス姿で可愛らしく舌を出したショットを披露。ファンからは「スタイル抜群」「美しい」などの声が集まっている。
引用：「桃里れあ」Instagram（@rea_momosato）
