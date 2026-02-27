SEAMOが、「THE FIRST TAKE」に初登場した。

第643回の今回披露するのは、2006年にリリースされ、着うた関連でのトータルダウンロード数300万を突破した「マタアイマショウ」だ。発売から20年経った今、「THE FIRST TAKE」だけのスペシャルな一発撮りでパフォーマンス。

◆ ◆ ◆

◾️SEAMO コメント

この度、「THE FIRST TAKE」で僕の代表曲「マタアイマショウ」をパフォーマンスさせていただきました。本当にありがとうございます！ デビュー20周年の節目にこんなに素晴らしい機会をいただき感無量です！

この曲、実はリリース前のレーベル、事務所スタッフ間でもあまり評価の高い曲ではありませんでした。他の曲をシングルにしたほうがいいのでは？という声すらもありましたね。もしあの時、違う曲をシングルにしていたら… 「THE FIRST TAKE」はもちろん、この場に居なかったかもしれませんね（笑）そんな声がありながらも、当時HIPHOPで切ないラブソングを表現したいという強い気持ちがあったので、自信半分、不安半分で世に送り出したのを覚えています。そして世に送り出してからは、大きなタイアップがあった訳でもないのに徐々に広がって行き、僕を景色の違う大きなステージまで連れて行ってくれました。発売後、電車に乗っている時に知らない学生の着メロから「マタアイマショウ」が聴こえてきた時に…心の中でガッツポーズしましたね。「それ俺の曲やー」って（笑）

そして「マタアイマショウ」も今年の4月でリリース20周年を迎えます。時を超えて「マタアイマショウ」を知らない世代に、また会えることを心から願っています。是非聴いてください！

◆ ◆ ◆