AIが、新曲「ラッキーアイラブユー」を本日リリースした。あわせて、本楽曲のMVが22時30分に公開されることも決定した。

本楽曲は、”頑張る受験生の背中を後押しする”、 毎年恒例となる「キットカット」受験応援ソング「ワレバ」のCM展開と並行し、「キットカット」 ブランドソングとして新たに書き下ろされた。“チャンスはキミのために巡ってくるんだ”、“忘れないで君は１人じゃない“と言う、AIらしさ溢れるヒューマンなメッセージが込められた作品になっているという。

MVは、「Not So Different Remix feat.Awich」や「Yaffle x AI -RISE TOEGETHER feat. OZworld」等、数々のAIのHIP HOPトラックを手がけるMESS監督と再びタッグを組んだ作品。日々それぞれの場所で懸命に生きている人たちの感情や気配を、断片的・抽象的な映像として重ねていくMVになっているという。

さらに、本日22時30分よりMVコメント＆SNS フォローキャンペーン、2月28日12時よりMVシェアキャンペーンも開催決定した。Music Video YouTubeコメント＆SNSフォローキャンペーンは、期間中にキャンペーンに参加すると抽選で、10人にAIがあなたの名前を呼ぶ「AIからあなたへ ― 世界にひとつのラッキーアイラブユー」がプレゼントされる。MVシェアキャンペーンは、AI「ラッキーアイラブユー」のMVをSNSでシェアし、応募された方の中から抽選で”キットカット”1年分（＝3ケース（72袋分）が10人にプレゼントされるという企画だ。どちらもぜひ参加していただきたい。

そして本日21時より、テレビ朝日「ミュージックステーション」に出演し、新曲「ラッキーアイラブユー」を初歌唱する。

◾️「ラッキーアイラブユー」

2026年2月27日（金）リリース

配信：https://lnk.to/ai_lily

※「キットカット」ブランドソング ◆Music Video YouTube コメント＆SNS フォローキャンペーン

期間中にキャンペーンに参加してくれた方から抽選で、10名様にAIがあなたの名前を呼ぶ「AIからあなたへ ― 世界にひとつのラッキーアイラブユー」をプレゼント！ あなただけのために収録する、特別なボイスギフトです。

応募期間：2026年2月27日（金）22:30〜3月31日（火）23:59

応募フォーム：https://forms.gle/zykcfLomugWRCEzo9 ◆「ラッキーアイラブユー」MVシェアキャンペーン

【AI】「ラッキーアイラブユー」SNSシェアキャンペーン応募フォーム

https://form.universal-music.co.jp/sns_ai_luckyiloveyou/page/index.html

抽選特典：”キットカット”1年分【3ケース（72袋分）】：抽選で10名様

応募期間：2026年2月28日（土）12:00〜3月4日（水）11:59

※上記の応募期間以外はご応募いただけません。

※時間帯によっては（締切間近は特に）、応募画面に繋がりづらくなる場合がございます。あらかじめ余裕を持ってご応募ください。