北山宏光（Hiromitsu Kitayama）、新設レーベル「RED ON」から第一弾作品となるシングル「ULTRA」リリース決定
北山宏光（Hiromitsu Kitayama）が、4月22日にシングル「ULTRA」をリリースすることを発表した。
北山宏光（Hiromitsu Kitayama）は、2025年12月に株式会社ポニーキャニオンと株式会社TOBEの共同音楽レーベル「RED ON (レッド オン)」へのレーベル移籍を発表。本作は、その「RED ON」からリリースされる第一弾作品となる。
表題曲の「ULTRA」は、北山宏光（Hiromitsu Kitayama）自らが作詞を務め、大切な人への真っすぐな想いを綴った心温まるラブソングだという。出会えた奇跡、同じ時代を生きる運命、そして「誰かじゃなく君のために歌う」という強い決意、一人一人の存在の尊さや何気ない日常こそがかけがえのない宝物であることに気づかせてくれる作品に仕上がっているとのことだ。
「ULTRA」は、初回生産限定盤A（CD＋Blu-ray）、初回生産限定盤A（CD＋DVD）、初回生産限定盤B（CD＋Booklet）、通常盤（CD Only）の4形態でリリースされる。初回生産限定盤Aには、表題曲「ULTRA」のMVとメイキング映像、初回生産限定盤Bは“ULTRA” Documentary Booklet が付属する。通常盤には「ULTRA」やインストゥルメンタルを含む全6曲が収録されている。
また、店舗別の購入特典も発表された。店舗によっては3形態同時購入特典も用意されており、特典はいずれも先着で数量に限りがあるため、早めのご予約・ご購入をおすすめしたい。
◾️「ULTRA」
発売日：2026年4月22日（水）
購入：https://HiromitsuKitayama.lnk.to/ULTRA_CD
▼初回生産限定盤A（CD＋Blu-ray）
[価格]1,980円（税込）
[品番]PCCA-06492
[仕様]スリーブジャケット仕様、歌詞ブックレット付属
[収録内容]
1.ULTRA [作詞：Hiromitsu Kitayama、作曲：藤家和依 / KNOTman、編曲：藤家和依 / KNOTman]
2.カップリングA
3.ULTRA - Instrumental
4.カップリングA - Instrumental
【Blu-ray】
1.ULTRA(Official Music Video)
2.ULTRA(Official Music Video) Behind The Scenes
▼初回生産限定盤A（CD＋DVD）
[価格]1,980円（税込）
[品番]PCCA-06493
[仕様]スリーブジャケット仕様、歌詞ブックレット付属
[収録内容]
【CD】
1.ULTRA [作詞：Hiromitsu Kitayama、作曲：藤家和依 / KNOTman、編曲：藤家和依 / KNOTman]
2.カップリングA
3.ULTRA - Instrumental
4.カップリングA - Instrumental
【DVD】
1.ULTRA(Official Music Video)
2.ULTRA(Official Music Video) Behind The Scenes
▼初回生産限定盤B（CD＋Booklet）
[価格]2,420円（税込）
[品番]PCCA-06494
[仕様]スリーブジャケット仕様、歌詞ブックレット付属
[収録内容]
【CD】
1.ULTRA [作詞：Hiromitsu Kitayama、作曲：藤家和依 / KNOTman、編曲：藤家和依 / KNOTman]
2.カップリングA
3.ULTRA - Instrumental
4.カップリングA - Instrumental
【Booklet】
“ULTRA” Documentary Booklet
▼通常盤（CD Only）
[価格]1,430円（税込）
[品番]PCCA-06495
[仕様]歌詞ブックレット付属
[収録内容]
1.ULTRA [作詞：Hiromitsu Kitayama、作曲：藤家和依 / KNOTman、編曲：藤家和依 / KNOTman]
2.カップリングA
3.カップリングB
4.ULTRA - Instrumental
5.カップリングA - Instrumental
6.カップリングB - Instrumental
▼購入特典
・タワーレコードおよびTOWERmini全店、タワーレコードオンライン
単品購入特典：プロフィールカード
3形態同時購入特典：A3クリアポスター
・全国HMV/HMV&BOOKS online
単品購入特典：トレカ
3形態同時購入特典：57mm丸型缶バッジ
・Amazon.co.jp
単品購入特典：L版ブロマイド(複製サイン入り)
・楽天ブックス
単品購入特典：オリジナルステッカー（10cm角）
3形態同時購入特典：コンパクトミラー（約53×85mm 厚さ5mm） ※オリジナル配送BOXでお届け
・セブンネットショッピング
単品購入特典：アクリルチャーム
3形態同時購入特典：サコッシュ
・RED ON STORE
単品購入特典：4カットフォトカード
3形態同時購入特典：2連アクリルキーホルダー
・その他一般店
単品購入特典：ジャケ写ステッカー
