ラグザス 侍ジャパンシリーズ2026 名古屋

野球日本代表「侍ジャパン」が27日、中日との強化試合（バンテリンドーム）に臨む。3月開幕のワールド・ベースボール・クラシック（WBC）連覇を目指し、ドジャース・大谷翔平も合流。この試合にメジャー組は出場できないが、試合前のフリー打撃に登場。29スイング中、11本の柵越えに、ネット上も興奮の声で溢れかえった。

吉田正尚、鈴木誠也のメジャー組に続き、大谷がバットを持ってグラウンドに姿を見せると、スタンドのファンは大歓声。相手の中日ベンチも続々と選手が出てきた。フリー打撃に臨むと、3スイング目で今季から設けられるバンテリンドームのテラス席へ。さらにその後、豪快にスタンドへ運び、場内を沸かせた。

2回り目はバックスクリーンにも運び、最後のワンスイングで広いバンテリンドームの右翼4階席へ。衝撃的なアーチを描き、球場をどよめかせた。3回り目は鈴木も負けじとパワーを見せつけ、バックスクリーンへ。後で打つ大谷はまたも強烈な打球。中日ベンチの選手たちも唖然とした様子で見つめていた。4回り目もパワーを見せつけ、打撃練習を終えると拍手で包まれた。

地上波中継でも流れた光景に、X上には「生で見れた現地の人達羨ましい」「大谷のバッティング練習えぐい」「柵越え連発とかやばすぎ」「バックスクリーン中段に持ってく大谷さん何なん」「全然人間じゃなかった」「あんな宇宙人他にいない」「パワーがレベチだな」「打球速度、飛距離、パワー凄すぎる」と、驚きの声が続出していた。



（THE ANSWER編集部）