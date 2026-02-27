ソシエダの公式Xが復帰した様子を伝えた

スペイン1部レアル・ソシエダは2月26日、公式X日本語版を更新し、日本代表MF久保建英がボールを使ったトレーニングに取り組む様子の写真を投稿した。

1月に負傷した久保の練習復帰に「そろそろ復帰が近づいて来たね」と喜びの声が並んだ。

久保は1月18日に開催されたリーグ戦第21節バルセロナ戦に先発出場。だが後半21分に左太もも裏を押さえ倒れ込み、同24分に担架で運ばれて交代した。クラブは全治期間を公表しなかったが、地元メディアは2か月程度離脱する見込みだと報じていた。

だが今週に入り、ボールを使ったトレーニングを再開。スペイン紙「ムンド・デポルティーボ」は復帰までの期間を「短縮できるかもしれない」と報じ、快方に向かっているようだ。

クラブはそんな久保の様子を、写真とともに「一歩ずつ」と文言を載せて公式Xに投稿。SNSのファンは「そろそろ復帰が近づいて来たね」「無理だけはしないでくれ」「おかえり」「復帰が楽しみでしょうがない」「焦らず慎重に」「なんかムキムキになってないかい」「良い筋肉」と喜んでいた。（FOOTBALL ZONE編集部）