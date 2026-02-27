明日28日(土)は太平洋側中心、3月1日(日)は全国的に晴れる所が多く、お出かけ日和となるでしょう。週末は季節先取りの暖かさとなる所が多いですが、3日(火)は冷たい雨で気温が低下する見込みです。また、3日(火)は皆既月食が起こる日ですが、雲の広がる所が多く、観察のチャンスがあるのは北海道や西日本の一部となりそうです。

明日28日〜3月1日は季節先取りの暖かさ

明日28日(土)は、日本の東海上を低気圧が進み、日本付近には北から高気圧が張り出す見込みです。北海道では、低気圧に近い道東を中心に北東の風が強まり、大雪となる所があるでしょう。本州の日本海側は、湿った空気が流れ込み、雨の降る所が多い見込みです。本州の太平洋側から四国・九州にかけては、次第に晴れる所が多いでしょう。





3月1日(日)は、全国的に高気圧に覆われて、青空が広がりそうです。明日28日は、東日本の太平洋側は暖かい空気が流れ込み、季節先取りの暖かさとなるでしょう。最高気温は東京都心で20℃、名古屋19℃の予想で、いずれも4月並みとなる見込みです。大阪や福岡など西日本は、3月1日(日)の方が気温が高く、最高気温は大阪は18℃で4月上旬並み、福岡は17℃で3月下旬並みと、サクラが咲く頃の陽気になりそうです。週末はお出かけ日和となりますが、日差しと気温上昇でスギ花粉の飛散量が増えるおそれがあります。花粉症の方は、お出かけの際、マスクやメガネなどでしっかり対策してください。

3日は冷たい雨で気温低下

3日(火)は、低気圧が発達しながら日本付近を東へ進む見込みです。広い範囲で雨となり、ザっと雨脚が強まる所があるでしょう。低気圧が冷たい空気を引き込むため気温が下がり、最高気温は東京都心で10℃と、季節が2か月くらい逆戻りしそうです。急な気温低下で体調を崩さないようお気をつけください。

3日夜の皆既月食 見られる地域は?

3月3日(火)の夜は「皆既月食」が起こります。



「月食」とは、太陽と地球と月が一直線に並び、月が地球の影を通る時、暗く見えたり、欠けたように見える現象です。月が全て地球の影に入るのが「皆既月食」で、皆既食中の月は「赤銅色(しゃくどういろ)」に見えます。



3月3日(火)は、月が東の空で18時50分に欠け始め、20時04分に皆既食となります。皆既食は21時03分頃に終わり、その後は徐々に欠けた部分が小さくなっていき、22時18分に南東の空で部分食が終わります。夜の早い時間に起こるため夜更かしの必要がなく、比較的、観察しやすい月食です。



雲さえなければ日本全国で観察できるのですが、この日は低気圧の影響で雲の広がる所が多く、見られる地域は限られそうです。低気圧から遠い北海道の日本海側や、九州など西日本では、観察のチャンスがあるでしょう。