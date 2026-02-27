2026年3月3日から全国の量販店やドラッグストアで、ブルボンの3層カップデザート「デザトロワ」シリーズ3品が発売されます。

新作は「みかん」「ぶどう」「白桃」の3フレーバー構成で、見た目の彩りと食感の重なりを同時に楽しめる設計です。

冷蔵デザート売り場で、ひと目で層の違いが伝わるカップを探している人に注目の新シリーズです！

ブルボン「デザトロワシリーズ3品」

発売日：2026年3月3日（火）内容量：213g賞味期限：6カ月販売チャネル：量販店、ドラッグストア、小売店、売店フレーバー数：3品（みかん・ぶどう・白桃）

ブルボンは、新潟県柏崎市に本社を置くメーカーです。

「デザトロワ」シリーズは、果肉入りフルーツゼリー、ヨーグルト味ゼリー、フルーツソースを重ねた3層仕立てのカップデザートです。

すくう位置を変えるだけで味の重なり方が変わるため、同じ1カップでも食べ進めるたびに印象が切り替わります。

デザトロワ3品の味わいと食感の違い

デザトロワぶどう：147kcalデザトロワ白桃：148kcal上層：果肉入りフルーツゼリー中間層：ヨーグルト味ゼリー下層：フルーツソース

ぶどうは上層の琥珀色ゼリーと下層の赤紫ソースのコントラストがはっきりしていて、甘みの深さが段階的に広がる味わいです。

白桃はコーラル系の色合いとやわらかい香りが特徴で、ヨーグルト層が入ることで後味が重くなりにくい仕立てです。

みかんは果肉感を軸にしたみずみずしさが強みで、ぷるんとした上層ゼリーの口当たりが際立ちます。

上層だけをすくうと果実の軽さが先に立ち、3層をまとめてすくうとソースの濃密さが重なって満足感が上がります。

食感の順序を自分で作れるため、食べるペースに合わせて味のバランスを調整しやすいカップデザートです。

213gの容量があるため、軽いおやつよりしっかりめのデザートを選びたい日に向いたサイズ感です。

3フレーバーを家族や同僚で分けると、同じシリーズ内で香りと食感の違いを比べやすくなります。

冷蔵デザートの新作で、見た目の華やかさと食べ方の変化を両立したい人にフィットするラインアップです☆

【見た目も食感も最後のひと口まで変化を楽しめる3層カップデザート新作！

ブルボン「デザトロワシリーズ3品」】の紹介でした。

