台湾・台東の食の魅力を日本市場へ届ける取り組みとして、FOODEX JAPAN 2026に向けた台東パビリオン出展が発表されました。

台東県政府は地元の優良企業8社で「チーム台東」を結成し、山と海に育まれた食材と加工品を国際展示会で発信します。

茶や米、発酵、地酒、果実加工まで一度に触れられる構成で、台東の食文化を立体的に体感できる発表内容です！

台東県政府「FOODEX JAPAN台東パビリオン」

記者会見日：2026年2月24日（火）記者会見会場：THE GAYA HOTEL「Gaya Cafe」出展会場：FOODEX JAPAN 2026（東京ビッグサイト）

台東県政府財政経済発展処は、地元事業者の海外展開を継続的に支援する行政部門です。

FOODEX JAPANは、食品関連企業と輸入商社、飲食業界が集まるアジア最大級の食の専門展示会です。

今回の台東パビリオンは「山海の間」をテーマに、自然環境と地域食文化を結びつけたブランドイメージを打ち出します。

出展8社で見せる台東食の幅広いラインナップ

出展企業数：8社受賞実績を持つ茶ブランド：2社（允芳茶園、博雅齋自然茶園）

出展には、秋醸慢慢、允芳茶園、博雅齋自然茶園、東太陽製酒、梓園碾米工場、皇家穀堡、山漾食品、花蒔間が名を連ねます。

天然醸造酢、紅烏龍茶、関山米、海洋深層水を生かした地酒、釈迦頭加工品、有機ハーブティーまで、一次生産から加工までの連なりが見える構成です。

画像でも米袋、茶系パッケージ、菓子、飲料が一体で並び、台東の食が単品ではなく地域全体の提案として組み立てられている点が伝わります。

料理実演と3か月フェアで進む日本市場連携

連携企画期間：3か月間商談形式：BtoB個別商談

会場では日本人シェフによる料理実演が行われ、台東の地場食材を使った創作メニューで風味の違いを具体的に示します。

出展企業による試食提供も実施され、日本の流通業者や国際バイヤーが味覚ベースで製品理解を深められる設計です。

展示会後は現地レストランと連携した「台東フェア」も予定され、単発の出展で終わらない販路づくりにつなげる計画です☆

台東は山に育つ茶や米と、海がもたらす食材の両方を持つ産地だからこそ、提案できる商品の幅が広い地域です。

今回の出展は、地域食材の魅力発信だけでなく、日本と台東の継続的なビジネス接点を増やす場としても注目されています。

【山海の恵みを届ける台東食ブランド発信！

台東県政府「FOODEX JAPAN台東パビリオン出展記者会見」】の紹介でした。

よくある質問

Q. 台東パビリオンの出展先はどこですか？

FOODEX JAPAN 2026の会場である東京ビッグサイトに出展します。

Q. 出展する企業は何社ですか？

台東県の優良企業8社が「チーム台東」として出展します。

Q. 展示会以外の日本向け施策はありますか？

BtoB個別商談に加えて、現地レストランと連携した3か月間の「台東フェア」が予定されています。

