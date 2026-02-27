2026年2月26日から3月4日まで、たまプラーザ 東急百貨店で「山葡萄蔓かご販売会」が開催されます。

100種類以上のかごバッグを一度に見比べられる初出店催事として、素材感と編みの違いを現地で確かめやすい構成です。

1年無料保証と修理体制までセットになった、長く使う前提のバッグ選びができる会期です！

さくら堂「山葡萄蔓かご販売会」

開催期間：2026年2月26日（木）〜3月4日（水）会場：たまプラーザ 東急百貨店 B1階 スキップコート所在地：横浜市青葉区美しが丘1-7営業時間：10:00〜20:00（施設営業時間に準ずる）展示販売数：100種類以上価格帯：400円〜3,800円（税込）

さくら堂は、株式会社共信が催事販売で展開する屋号です。

同社は陶器や漆器など伝統的な手仕事の品を扱い、暮らしに長く寄り添う道具を提案しています。

今回の催事は山葡萄蔓かご販売事業の第一弾として、素材の個体差と編みの個性を実物で選べる場として企画されました。

100種類以上から選べる編み方とサイズ展開

展示販売数：100種類以上

定番の網代編みから花編みまで幅広く並ぶため、同じ山葡萄素材でも表情の違いを比較しやすくなっています。

画像では横長トート、縦長トート、丸みのある小型タイプが並び、用途別にサイズ感を選べる構成が伝わります。

明るいキャメルから深いブラウンまで色味の幅もあり、服装に合わせて馴染ませたい人にも選択肢が多いラインナップです。

1年間無料保証と野沢温泉工房の修理体制

無料保証期間：1年間修理対応拠点：長野県野沢温泉村の提携工房

購入時には1年間の無料保証書が付帯され、使い始めの不安を抑えながら日常で使える体制が整えられています。

修理が必要になった場合は、提携する熟練職人がメンテナンスを担当する運用です。

販売して終わりではなく、使い続ける前提でアフター対応まで組み込んだ催事設計です！

10年・20年で育つ艶を楽しむ山葡萄蔓かご

想定使用イメージ：10年・20年の長期使用催事位置づけ：山葡萄蔓かご催事販売事業の第1弾

山葡萄蔓かごは、手に入れた瞬間が完成ではなく、使うほどに手に馴染んで飴色の艶へ変化していく道具です。

親子三代で使えると語られる背景には、素材の強さだけでなく、補修しながら使い続ける文化があります。

サステナブルな暮らしを考えるときに、買い替え前提ではない選択肢として注目される理由です☆

会期中は、編み方、サイズ、色味、持ったときの重さまでその場で確かめながら選べる点が大きな魅力です。

日常使いのバッグとして育てる一本を探している人にとって、比較しやすい条件がそろった催事になっています。

【親子三代で育つ手仕事かごに出会える初催事！

さくら堂「山葡萄蔓かご販売会」】の紹介でした。

よくある質問

Q. 山葡萄蔓かご販売会の開催期間はいつですか？

2026年2月26日（木）から3月4日（水）まで開催されます。

Q. 会場と営業時間を教えてください。

たまプラーザ 東急百貨店 B1階 スキップコートで、営業時間は10:00〜20:00です。

Q. 保証や修理対応はありますか？

購入商品には1年間の無料保証が付き、修理時は長野県野沢温泉村の提携工房が対応します。

Copyright © 2026 Dtimes All Rights Reserved.

The post 親子三代で育つ手仕事かごに出会える初催事！さくら堂「山葡萄蔓かご販売会」 appeared first on Dtimes.