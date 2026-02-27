◇侍ジャパンシリーズ2026 名古屋 侍ジャパン-中日(27日、バンテリンドーム)

中日との壮行試合の初戦を前に、侍ジャパンのスタメンが発表されました。

1番に入ったのはライト・近藤健介選手。続く2番にはセンター・周東佑京選手とソフトバンク勢が並びました。3番にはDeNAの主砲であるセカンド・牧秀悟選手。4番を託されたのは昨年、本塁打王と打点王のタイトルを獲得した佐藤輝明選手でサードをつとめます。そんな佐藤選手に続く5番に入ったのは、阪神の“アイブラック兄弟”としても話題の森下翔太選手。阪神の好打者コンビが並びました。

サポートメンバーからは佐々木泰選手が「9番・ファースト」でスタメン入り。先発バッテリーは宮城大弥投手と若月健矢選手のオリックスバッテリーとなりました。

対する中日の先発は柳裕也投手です。中日は2023年の前回大会でも壮行試合として侍ジャパンと対戦し、勝利。今回の結果も注目です。

▽対する中日のスタメン

1 (中) 岡林勇希2 (二) 田中幹也3 (右) 上林誠知4 (左) 細川成也5 (三) ボスラー6 (一) サノー7 (指) カリステ8 (捕) 石伊雄太9 (遊) 村松開人(投) 柳裕也