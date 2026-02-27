◇ラグザス侍ジャパンシリーズ2026 壮行試合 侍ジャパン―中日（2026年2月27日 バンテリンドーム）

侍ジャパンは27日、「ラグザス侍ジャパンシリーズ2026」の壮行試合・中日戦（バンテリンドーム）に臨む。前日に合流したドジャース・大谷翔平投手（31）は試合前練習で合流後初のフリー打撃を行い、28スイング11発の規格外の打撃を披露した。スタンドは悲鳴にも似た驚きの声で終始騒然。侍メンバーや中日選手もケージ裏に並んで見学し、中には正座をして大谷の一挙手一投足を目に焼き付ける選手もいた。

まさに大谷翔平ショーとなった。

大谷がバットを持って姿を現すと球場全体に悲鳴にも似た大歓声がこだました。吉田正尚、鈴木誠也とのフリー打撃競演。スタンドだけでなく、牧や森下、中村悠、近藤、周東、坂本ら侍メンバーも目を輝かせてその姿に熱視線を送った。小園と湯浅は正座をして見学。中日選手もズラリと並んだ。

吉田、鈴木に続き大谷が打席に入ると場内のボルテージは最高潮に。2スイング目に今年から新設されたホームランウイングに一発を叩き込み、3スイング目に右翼席に叩き込むと場内は割れんばかりの拍手と大歓声で騒然となった。お祭り騒ぎのフリー打撃初お披露目。2セット目には自打球が頭にポコンと当たり苦笑いを浮かべると、スタンドは再び大盛り上がりとなった。

4階席に叩き込む特大弾を連発するなど、大谷がスイングするごとにバンテリンDはどよめき。中日選手や侍メンバーもケージ裏の特等席に座り込んで28スイング中11発のアーチを披露した“大谷本塁打ショー”に目をキラキラさせた。

異次元の打球音、見たことのないライナー弾、特大の4階席弾…ピンポン玉のごとく飛び交うアーチの連続に、頭にポコーンと軽く自打球を当て照れ笑いを浮かべる貴重な場面もありの贅沢なひと時。終了時に普段聞くことのない大拍手が場内に響き渡った。

球場内には「凄すぎるっ！」「エグっ…」「ヤバいヤバイ！」などの驚嘆の声や「キャーっ！」など悲鳴に似た大歓声も。試合前のバンテリンDが「大谷翔平劇場」となった。

前回大会前の23年3月4日に同じバンテリンドームで行われた壮行試合・中日戦での試合前練習でも異次元の打球を連発。27スイングで9本の柵越えを放ち、驚異の160メートル弾を含めて3発を5階席に叩き込んだ。チームメートだった村上（ホワイトソックス）をして「言葉が出ない」と脱帽させたパフォーマンスは、今や“伝説”となっている。

28スイングの内訳は以下の通り。（＜＞内数字は本塁打）

（1）右中間二塁打

（2）ファウル

＜3＞右越え本塁打（テラス）

（4）右安

＜5＞右中間本塁打

（6）ファウル

（7）中越え二塁打

＜8＞右越え本塁打

＜9＞中越え本塁打

（10）ファウル

（11）中飛

（12）中越え二塁打

（13）ファウル

＜14＞右越え本塁打（4階席）

＜15＞左中間本塁打

＜16＞右中間本塁打

（17）ファウル

（18）中越え二塁打

（19）左飛

＜20＞中越え本塁打

＜21＞右越え本塁打

（22）ファウル

＜23＞中越え本塁打

（24）ファウル

（25）右安

（26）左飛

（27）ファウル

＜28＞右中間本塁打