「スピードクイーンメモリアル・プレミアムＧ１」（２７日、鳴門）

スピードクイーンメモリアル準優は、大滝明日香（４６）＝愛知・８３期・Ａ１＝選手を狙います。

大滝選手は静岡支部の選手としてデビューし、愛知の渡辺真至選手と結婚し、愛知支部の選手となりました。今は７月に多摩川で大けがをした渡辺選手をしっかりと支えています。「復帰に向け筋トレを毎日かかさずやり、晴の日はウオーキング、雨の日は室内で自転車をこぎ、努力する姿は尊敬に値しますよ」と笑っていました。自分自身は「最近、ＢＴＳ高浜が、プロバスケチームのシーホース三河とコラボして、背が１・５倍ほどある選手と会うことができて良かった」と喜んでいました。

さてレースの話に移ると、最後まで冷や冷やしながら準優にこぎ着け「最初のピンピンが効きましたね」と安心してました。ただ「始めは良かった舟足がなくなり、初動の掛かりが浅くなってきている」と勢いが薄れてきた。回転の問題なのかペラが違ってしまったのか…。でも「レースまでには探っていきたい」と意欲は十分。これまでのプレミアムＧ１では優出するも、何度となくチャンスを逃してしまった。ジャンパーに書いてあるように“明日香！丸くなるな星になれ”。（ＪＬＣ解説者・徳増宏美）